 لواء مُعزز بترسانة عسكرية ضخمة لطرد الحوثيين من معقلهم الأول “صعدة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 3 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 1 يناير 2017 ميلاديا

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لواء مُعزز بترسانة عسكرية ضخمة لطرد الحوثيين من معقلهم الأول “صعدة”

لواء مُعزز بترسانة عسكرية ضخمة لطرد الحوثيين من معقلهم الأول “صعدة”
المناطق - وكالات:

كشف محافظ صعدة اليمنية، معقل المتمردين، العمل على تجهيز لواء عسكري مُعزز بترسانة عسكرية ضخمة لتحرير محافظة صعدة، وطرد المتمردين الحوثيين منها.

ويُشكل الحوثيون، الجماعة المتمردة في اليمن، ما نسبته 10 % من سكان محافظة صعدة الواقعة في أقصى شمال يمن.

وقال محافظ صعدة هادي طرشان في تصريحات “إن لواء القادسية جُهز لتحرير محافظة صعدة، وطرد المتمردين الحوثيين منها”.

يُذكر أن القوات القادمة من عدن قبل أشهر، تمكنت مساء الجمعة من تحرير كامل بلدة البقع في صعدة، في عملية عسكرية شارك فيها الطيران العربي.

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