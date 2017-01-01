 الرئيس الفرنسي يحذر ترمب على الهواء: “لن نسمح لكم بذلك” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 3 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 1 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

65 قتيلاً وجريحا في تفجير انتحاري مزدوج في بغداد الرئيس الفرنسي يحذر ترمب على الهواء: “لن نسمح لكم بذلك” للنساء.. لماذا تصابي بهذه الأمراض أكثر من الرجال ؟ لواء مُعزز بترسانة عسكرية ضخمة لطرد الحوثيين من معقلهم الأول “صعدة” #ذكري_البيعه_الثانيه.. هشتاق يشعل تويتر لتجديد الولاء والوفاء لسلمان الحزم 75 % من مديري المراكز الصحية “رسبوا” في اختبارات التقييم وظائف شاغرة بشركة عبد اللطيف جميل في 3 مدن وكيل إمارة الجوف : ذكرى البيعة فرصة لنستذكر مواقف خادم الحرمين الشريفين وكيل إمارة الباحة :المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين تعيش حراكاً تنظيمياً وتنموياً واجتماعياً و اقتصادياً إنفوغرافيك.. أبرز انجازات التكنولوجيا في 2016 الجيش اليمني يحرر مقر اللواء 101 و يكبد ميلشيا الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بيعة الحزم والعزم ..

الرئيس الفرنسي يحذر ترمب على الهواء: “لن نسمح لكم بذلك”

الرئيس الفرنسي يحذر ترمب على الهواء: “لن نسمح لكم بذلك”
المناطق - وكالات

حذر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، مساء السبت، الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب من أن “فرنسا لن تسمح لأي شخص ولا لأي دولة” بإعادة النظر في اتفاق باريس حول المناخ، وذلك في رسالته المتلفزة لمناسبة حلول العام الجديد.

وقال هولاند مخاطبا الرئيس الاميركي المنتخب الذي هدد بـ”الغاء” الاتفاق الذي تبناه 195 بلدا نهاية 2015 “اؤكد لكم ان فرنسا لن تسمح لأي شخص ولا لأي دولة مهما كانت كبيرة بأن يعيد النظر في هذا المكتسب الرئيسي للمجتمع الدولي”.

وأضاف: “تذكروا، هذا الاتفاق التاريخي وقع في باريس”، مشددا على “صدقية كلمة فرنسا حين تدافع عن قضايا كبرى”.

ويأتي ذلك بعد أن تراجع الرئيس الأمريكي ترمب نهاية نوفمبر عن مواقفه الحادة مبديا “انفتاحه” على اتفاق باريس.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>