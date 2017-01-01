الرئيس الفرنسي يحذر ترمب على الهواء: “لن نسمح لكم بذلك”

حذر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، مساء السبت، الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب من أن “فرنسا لن تسمح لأي شخص ولا لأي دولة” بإعادة النظر في اتفاق باريس حول المناخ، وذلك في رسالته المتلفزة لمناسبة حلول العام الجديد.

وقال هولاند مخاطبا الرئيس الاميركي المنتخب الذي هدد بـ”الغاء” الاتفاق الذي تبناه 195 بلدا نهاية 2015 “اؤكد لكم ان فرنسا لن تسمح لأي شخص ولا لأي دولة مهما كانت كبيرة بأن يعيد النظر في هذا المكتسب الرئيسي للمجتمع الدولي”.

وأضاف: “تذكروا، هذا الاتفاق التاريخي وقع في باريس”، مشددا على “صدقية كلمة فرنسا حين تدافع عن قضايا كبرى”.

ويأتي ذلك بعد أن تراجع الرئيس الأمريكي ترمب نهاية نوفمبر عن مواقفه الحادة مبديا “انفتاحه” على اتفاق باريس.