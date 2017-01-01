65 قتيلاً وجريحا في تفجير انتحاري مزدوج في بغداد

قتل 21 شخصاً على الأقل وأصيب عشرات آخرون بجروح، في اعتداء مزدوج استهدف سوقاً مزدحماً في وسط بغداد، حسبما أفادت مصادر من الشرطة العراقية.

وقال عقيد في الشرطة: “هناك 21 قتيلاً و44 جريحاً”، وأعلنت قيادة عمليات بغداد أن تفجير السنك نفذه انتحاريان اثنان.

وطوقت قوات أمنية مكان الانفجار، وهرعت سيارات الإسعاف لنقل جثث القتلى إلى الطب العدلي والجرحى إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

وقال مصدر في الشرطة العراقية إن “عبوتين ناسفتين انفجرتا بوقت متقارب في منطقة السنك وسط بغداد على المدنيين”، مضيفاً أن اضراراً مادية لحقت بعدد من المباني والسيارات القريبة من موقع الانفجارين.