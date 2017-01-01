ماذا سيقدم “حساب المواطن” في المستقبل للمستفيدين ؟

كشفت وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي 2020 أن لبرنامج “حساب المواطن” رؤية مستقبلية واسعة وشاملة، فضلاً عن الدعم النقدي الذي سيتم تقديمه في المرحلة الأولى له، بعد فتح باب التسجيل في شهر فبراير القادم.

وبينت الوثيقة أن البرنامج في المستقبل سوف يدعم الغذاء وباحثي العمل، وتملك السكن، ودعم الإيجار ، والخدمات الصحية والتأمين الصحي، والتعليم بكل مراحله، ومكافآت الطلاب.

وأضافت أن البوابة الخاصة به تعتبر نظاما موحدا لتقييم الأهلية، والذي سيمكن من استهداف الفئات المستحقة بشفافية وفعالية أكبر، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، وتوفير المصروفات الحكومية عبر توحيد الاستثمار في الأصول والأنظمة المتعددة.