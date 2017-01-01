 المعارضة السورية: سنعتبر الهدنة “لاغية” إذا استمر النظام بانتهاكها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 3 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 1 يناير 2017 ميلاديا

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المعارضة السورية: سنعتبر الهدنة “لاغية” إذا استمر النظام بانتهاكها

المعارضة السورية: سنعتبر الهدنة “لاغية” إذا استمر النظام بانتهاكها
المناطق- وكالات

قالت جماعات من المعارضة السورية المسلحة، إنها ستعتبر اتفاق وقف إطلاق النار “لاغياً” إذا واصلت قوات الحكومة وحلفاؤها انتهاكه.

واستمرت الاشتباكات والضربات الجوية في بعض المناطق منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار أمس.

وقال بيان وقعته جماعات للمعارضة: “نؤكد أن استمرار النظام في خروقاته وقصفه ومحاولات اقتحامه للمناطق تحت سيطرة الفصائل الثورية يجعل الاتفاق لاغياً”.

وقال الجيش السوري الحر في بيان “ندعو روسيا الطرف الضامن للنظام السوري وحلفائه إلى تحمل مسؤولياتها باجبار النظام على الالتزام بالهدنة”، دعياً مجلس الأمن للتمهل في تبني الاتفاق إلى حين التزام روسيا بوعودها.

وأضاف الجيش السوري الحر “هناك اختلاف بين نسخة الاتفاق التي وقعت عليها المعارضة والنسخة التي وقعها النظام، ونحن لسنا معنيين بأي اتفاق لم نوقع عليه”.

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