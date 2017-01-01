البنتاجون: البغدادي لا يزال على قيد الحياة ويقود “داعش”

أعلن مسؤول في البنتاغون، أن قائد تنظيم داعش أبو بكر البغدادي لا يزال حياً، رغم جهود قوات التحالف الدولي للقضاء على قادة المتطرفين.

وقال بيتر كوك، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، لشبكة “سي أن أن”: “نعتقد أن البغدادي على قيد الحياة ومازال يقود تنظيم داعش”.

وأضاف: “نفعل ما في مقدورنا” لتحديد موقعه والقضاء عليه، مشيراً إلى أن “هذا شيء نخصص له وقتاً كثيراً”، و”سنغتنم أي فرصة لكي ننزل به العقاب الذي يستحقه”.

وبقي البغدادي بعيداً عن الأنظار وقتاً طويلاً، بخلاف تنظيمه الذي سعى دائماً إلى القيام بالدعاية.

ولم يظهر وجه البغدادي سوى في شريط فيديو واحد لتنظيم داعش، منذ إعلانه الخلافة بسوريا والعراق في حزيران/يونيو 2014.

وتم تصوير الفيديو آنذاك في مدينة الموصل في شمال العراق، والتي تحاول القوات العراقية استعادتها من المتطرفين.