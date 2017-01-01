 البنتاجون: البغدادي لا يزال على قيد الحياة ويقود “داعش” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 3 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 1 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

شاهد.. مفحط “يُطيّر” أشخاصا على “سطح” سيارة جمس بعد صدمها ! البنتاجون: البغدادي لا يزال على قيد الحياة ويقود “داعش” الإمارات.. تطبيق “زر السعادة” للطلاب العام الدراسي المقبل ! المعارضة السورية: سنعتبر الهدنة “لاغية” إذا استمر النظام بانتهاكها ماذا سيقدم “حساب المواطن” في المستقبل للمستفيدين ؟ 10 وجهات سياحية ساحرة.. لكن “رخيصة” خسائر ميليشيا الحوثي وصالح تتوالى.. والشرعية تتقدم في مواقع عديدة بشبوة 65 قتيلاً وجريحا في تفجير انتحاري مزدوج في بغداد الرئيس الفرنسي يحذر ترمب على الهواء: “لن نسمح لكم بذلك” للنساء.. لماذا تصابي بهذه الأمراض أكثر من الرجال ؟ لواء مُعزز بترسانة عسكرية ضخمة لطرد الحوثيين من معقلهم الأول “صعدة” #ذكري_البيعه_الثانيه.. هشتاق يشعل تويتر لتجديد الولاء والوفاء لسلمان الحزم

البنتاجون: البغدادي لا يزال على قيد الحياة ويقود “داعش”

البنتاجون: البغدادي لا يزال على قيد الحياة ويقود “داعش”
المناطق - وكالات

أعلن مسؤول في البنتاغون، أن قائد تنظيم داعش أبو بكر البغدادي لا يزال حياً، رغم جهود قوات التحالف الدولي للقضاء على قادة المتطرفين.

وقال بيتر كوك، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، لشبكة “سي أن أن”: “نعتقد أن البغدادي على قيد الحياة ومازال يقود تنظيم داعش”.

وأضاف: “نفعل ما في مقدورنا” لتحديد موقعه والقضاء عليه، مشيراً إلى أن “هذا شيء نخصص له وقتاً كثيراً”، و”سنغتنم أي فرصة لكي ننزل به العقاب الذي يستحقه”.

وبقي البغدادي بعيداً عن الأنظار وقتاً طويلاً، بخلاف تنظيمه الذي سعى دائماً إلى القيام بالدعاية.

ولم يظهر وجه البغدادي سوى في شريط فيديو واحد لتنظيم داعش، منذ إعلانه الخلافة بسوريا والعراق في حزيران/يونيو 2014.

وتم تصوير الفيديو آنذاك في مدينة الموصل في شمال العراق، والتي تحاول القوات العراقية استعادتها من المتطرفين.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>