 شاهد.. مفحط “يُطيّر” أشخاصا على “سطح” سيارة جمس بعد صدمها ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 3 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 1 يناير 2017 ميلاديا

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شاهد.. مفحط “يُطيّر” أشخاصا على “سطح” سيارة جمس بعد صدمها !

المناطق - الرياض

فقد أحد المفحطين السيطرة على سيارته، ما أدى إلى وقوع حادث اصطدام مع سيارة أخرى، وفقاً لما أظهره مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الفيديو سيارات تمارس التفحيط وتسير بسرعة عالية، إلا أن السيارة الأخيرة بينها انحرفت بعد أن فقد قائدها السيطرة عليها، فاصطدمت بعمود إنارة على يمين الشارع.

واستكملت السيارة طريقها بفعل قوة الاصطدام وتحولت إلى السير ومقدمتها للخلف لتصطدم بسيارة جمس كانت تقف على يمين الطريق، وتسقط أشخاص كانوا على سطحها، وسط تساؤلات كان بينها “إذا نجا من الحادث هل سينجو منهم” ؟!

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