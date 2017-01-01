تركيا.. هجوم على ملهى ليلي يخلف 35 قتيلا و 40 جريحا

أعلن عمدة اسطنبول أن هجوما انتحاريا على ملهى ليلي في المدينة التركية في ساعة مبكرة من الاحتفالات بالعام الميلاد الجديد الأحد أسفر في حصيلة أولية عن سقوط 35 قتيلا و40 جريحا.

وأكدت وسائل إعلام تركية وقوع هجوم مسلح على ملهى ليلي “رينا” باسطنبول، وقدرت عدد المتواجدين بالملهى لحظة الهجوم بحوالي 600 شخص.

وقال المحلل السياسي التركي أوكتاي يلماز لقناة “الحدث” إن مسلحين اثنين على الأقل أطلقا النار على المحتفلين برأس السنة في الملهى. واضاف أن المسلحين الاثنين تنكرا في البداية بملابس “سانتا كلوز” الاحتفالية، ثم شرعا في الهجوم.

ويقع الملهى الشهير المذكور في وسط اسطنبول بحي “أورتاكوي” وهو أحد الأحياء الراقية والمتميزة في المدينة. ويطل الملهى على الجانب الأوروبي لخليج البوسفور الذي يقسم اسطنبول. وقال تلفزيون (إن.تي.في) إن بعض المحتفلين قفزوا في المياه هربا من إطلاق النار وإن الشرطة أنقذتهم.

وذكرت تقارير أن سيارات إسعاف هرعت إلى موقع الهجوم، واستطاعت نقل بعض الجرحى للعلاج في مستشفيات قريبة.