مجلس الأمن يدعم جهود موسكو وأنقرة بسوريا دون المصادقة على خطتهما

أصدر مجلس الأمن الدولي امس السبت قراراً بالإجماع يدعم الخطة الروسية – التركية من أجل وقف لإطلاق النار ومفاوضات في سوريا، لكن من دون المصادقة على تفاصيلها.

وينص القرار الذي تم تبنيه إثر مشاورات مغلقة على أن المجلس “يرحب ويدعم جهود” السلام التي تبذلها موسكو وأنقرة و”يأخذ علماً” بالاتفاق الذي توصلتا إليه في 29 ديسمبر (كانون أول).

وبدأ مجلس الأمن صباح السبت مشاورات مغلقة تهدف لعملية تصويت على قرار يدعم المبادرة الروسية – التركية من أجل وقف لإطلاق النار ومفاوضات سلام في سوريا.

ويمهد وقف إطلاق النار في سوريا الذي استثني منه تنظيم داعش و”جبهة فتح الشام” لمفاوضات مقررة نهاية يناير (كانون الثاني) في كازاخستان برعاية موسكو وطهران وأنقرة.

لكن القرار اكتفى “بأخذ العلم” بالاتفاق الذي قدمه البلدان في 29 ديسمبر (كانون أول)، مذكراً بضرورة تطبيق “كل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة” حول سوريا.

وأكد أن المفاوضات المقررة في أستانة في يناير (كانون ثاني) “هي مرحلة مهمة استعداداً لاستئناف المفاوضات (بين النظام والمعارضة) برعاية الأمم المتحدة في الثامن من فبراير (شباط) 2017”.

وطالب المجلس أيضاً “بإيصال المساعدات الإنسانية في شكل سريع وآمن ومن دون عوائق” للسكان المدنيين.

تنديد

وأسف سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لعدم إبلاغهما بعض تفاصيل الاتفاق الروسي التركي مثل اللائحة الكاملة للمجموعات المسلحة المعنية بوقف إطلاق النار.

وقال مساعد السفير الفرنسي الكسي لاميك، إن “نص الاتفاق الروسي – التركي الذي قدم إلى المجلس لا يزال يتضمن جوانب غير واضحة”.

وندد الدبلوماسيون الغربيون الثلاثة أيضاً بمواصلة قوات النظام السوري هجومها على منطقة وادي بردى قرب دمشق رغم بدء تنفيذ وقف إطلاق النار.

وحيال تردد العديد من أعضاء مجلس الأمن، عدلت روسيا في شكل كبير نص مشروعها الأول.

وطلبت الصيغة الأولى أن “يصادق المجلس على الوثائق التي وضعت بوساطة روسيا وتركيا في 29 ديسمبر (كانون أول)” وأن “يتم تطبيقها في شكل كامل وفوري” مع الإشارة في شكل مقتضب إلى دور الأمم المتحدة.

وأوضح دبلوماسي غربي أن “الروس تراجعوا كثيراً”، مشيداً “بإعادة الأمم المتحدة إلى صلب العملية السياسية كون أستانة تشكل مرحلة للمساهمة في” هذه العملية.

اتفاق غامض

وكان سفير نيوزيلندا جيرار فان بوهيمن صرح للصحافيين قبل المشاورات: “لا نريد المصادقة على اتفاق لا نفهم كل ما يترتب عنه”.

وطالب “بمزيد من الوضوح بالنسبة إلى مضمون الاتفاق وكيفية انسجامه مع الآلية الأممية للوساطة”.

وبدأ تنفيذ وقف اطلاق النار في سوريا منتصف ليل الخميس (22:00 توقيت غرينيتش).