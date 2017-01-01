تراجع تحويلات الأجانب إلى 138.4 مليار ريال (-4 %) خلال الـ11 شهرا الأولى لعام 2016

أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” لشهر نوفمبر 2016، تراجع تحويلات الأجانب في الـ11 شهرا الأولى من عام 2016 بنسبة 4% إلى 138.4 مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وسجلت تحويلات الأجانب خلال شهر نوفمبر 2016 تراجعا بنسبة 8 % إلى 12.11 مليار ريال.

وأكد مؤخرا الأمين العام للجنة المالية بالديوان الملكي، “محمد التويجري”، أنه لا يوجد حاليا توجه لفرض أي ضرائب على تحويلات الأجانب.

وفيما يلي جدول يوضح تحويلات الأجانب منذ بداية عام 2016:

التحويلات الشخصية (غير السعوديين) 11 أشهر 2016– مليار ريال الشهر 2015 2016 التغير % يناير 12.90 12.03 (7 %) فبراير 13.01 12.63 (3 %) مارس 15.40 12.96 (16 %) ابريل 13.50 11.88 (12 %) مايو 13.60 14.11 + 4 % يونيو 13.18 15.84 + 20 % يوليو 12.73 10.30 (19 %) أغسطس 12.44 12.84 + 3 % سبتمبر 12.02 10.85 (10 %) أكتوبر 11.95 12.82 + 7 % نوفمبر 13.13 12.11 ( 8 %) الاجمالي 143.86 138.37 ( 4 %)

كما انخفضت تحويلات السعوديين للخارج بنهاية نوفمبر الماضي بنسبة 53 % إلى 4.23 مليار ريال.

ووصلت تحويلات السعوديين خلال اﻟ11 شهرا الأولى من العام الحالي إلى 55.2 مليار ريال، متراجعة بنسبة 33 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.

وفيما يلي جدول يوضح تحويلات السعوديين منذ بداية عام 2016: