 تراجع تحويلات الأجانب إلى 138.4 مليار ريال (-4 %) خلال الـ11 شهرا الأولى لعام 2016 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 3 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 1 يناير 2017 ميلاديا

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تراجع تحويلات الأجانب إلى 138.4 مليار ريال (-4 %) خلال الـ11 شهرا الأولى لعام 2016 هولاند يزور العراق الإثنين المقبل مجلس الأمن يدعم جهود موسكو وأنقرة بسوريا دون المصادقة على خطتهما زعيم كوريا الشمالية يبدأ العام بـ”صاروخ عابر للقارات” تركيا.. هجوم على ملهى ليلي يخلف 35 قتيلا و 40 جريحا شاهد.. مفحط “يُطيّر” أشخاصا على “سطح” سيارة جمس بعد صدمها ! البنتاجون: البغدادي لا يزال على قيد الحياة ويقود “داعش” الإمارات.. تطبيق “زر السعادة” للطلاب العام الدراسي المقبل ! المعارضة السورية: سنعتبر الهدنة “لاغية” إذا استمر النظام بانتهاكها ماذا سيقدم “حساب المواطن” في المستقبل للمستفيدين ؟ 10 وجهات سياحية ساحرة.. لكن “رخيصة” خسائر ميليشيا الحوثي وصالح تتوالى.. والشرعية تتقدم في مواقع عديدة بشبوة

تراجع تحويلات الأجانب إلى 138.4 مليار ريال (-4 %) خلال الـ11 شهرا الأولى لعام 2016

تراجع تحويلات الأجانب إلى 138.4 مليار ريال (-4 %) خلال الـ11 شهرا الأولى لعام 2016
المناطق - متابعات

أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” لشهر نوفمبر 2016، تراجع تحويلات الأجانب في الـ11 شهرا الأولى من عام 2016 بنسبة 4% إلى 138.4 مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وسجلت تحويلات الأجانب خلال شهر نوفمبر 2016 تراجعا بنسبة 8 % إلى 12.11 مليار ريال.

وأكد مؤخرا الأمين العام للجنة المالية بالديوان الملكي، “محمد التويجري”، أنه لا يوجد حاليا توجه لفرض أي ضرائب على تحويلات الأجانب.

 

وفيما يلي جدول يوضح تحويلات الأجانب منذ بداية عام 2016:

 

التحويلات الشخصية (غير السعوديين) 11 أشهر 2016– مليار ريال

الشهر

2015

2016

التغير %

يناير

12.90

12.03

(7 %)

فبراير

13.01

12.63

(3 %)

مارس

15.40

12.96

(16 %)

ابريل

13.50

11.88

(12 %)

مايو

13.60

14.11

+ 4 %

يونيو

13.18

15.84

+ 20 %

يوليو

12.73

10.30

(19 %)

أغسطس

12.44

12.84

+ 3 %

سبتمبر

12.02

10.85

(10 %)

أكتوبر

11.95

12.82

+ 7 %

نوفمبر

13.13

12.11

( 8 %)

الاجمالي

143.86

138.37

( 4 %)

كما انخفضت تحويلات السعوديين للخارج بنهاية نوفمبر الماضي بنسبة 53 % إلى 4.23 مليار ريال.

 ووصلت تحويلات السعوديين خلال اﻟ11 شهرا الأولى من العام الحالي إلى 55.2 مليار ريال، متراجعة بنسبة 33 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.

وفيما يلي جدول يوضح تحويلات السعوديين منذ بداية عام 2016:

التحويلات الشخصية (السعوديين) 11 أشهر 2016 – مليار ريال

الشهر

2015

2016

التغير %

يناير

4.65

5.42

+ 17 %

فبراير

6.52

5.90

(10 %)

مارس

8.07

5.54

(31 %)

ابريل

8.02

4.96

(38 %)

مايو

7.70

5.81

(25 %)

يونيو

6.98

5.54

(21 %)

يوليو

8.23

3.43

(58 %)

أغسطس

7.67

4.87

(37 %)

سبتمبر

8.06

4.14

(49 %)

أكتوبر

7.22

5.36

( 26 %)

نوفمبر

9.02

4.23

(53 %)

الإجمالي

82.14

55.2

(33 %)

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