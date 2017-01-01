 مدير صحة الباحة الجديد يفتح ملف المشاريع المتعثرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 3 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 1 يناير 2017 ميلاديا

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مدير صحة الباحة الجديد يفتح ملف المشاريع المتعثرة

مدير صحة الباحة الجديد يفتح ملف المشاريع المتعثرة
المناطق - الباحة - عبدالرحمن سفر
تفاعل مدير عام الشؤون الصحية  بمنطقة الباحة الدكتور عبده بن حسن الزبيدي، مع مطالب أهالي الباحة عبر حسابه في تويتر بعد أن اطلق تغريدة قائلاً ‏”شكراً لكل هذه الثقة الغاليه ، وأسأل الله أن أكون عند حسن الظن ، الباحة وأهلها يستحقون الكثير ، أتمنى أن أحقق بعض أمانيهم وتطلعاتهم الصحية ” جائت التغريدة بعد صدور قرار وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ، بتكليفه مديراً عاماً للشئون الصحية بمنطقة الباحة.
لم يكتفي الزبيدي، بالتفاعل مع كل تغريدات ابناء الباحة بل زاد حسابه توهجاً بتغريدات بعد أن قطع وعداً بالبدأ في معالجة المشاريع المتعثر حيث اطلق تغريدة قائلاً ‏”سأبدأ بوضع صورة أي مستشفى او مركز صحي كخلفية لحسابي ، حتى ننتهي من تشغيله بإذن الله وسأبدأ بمستشفى المخواه العام ، أسأل الله التوفيق والسداد” .
عندما كان الدكتور الزبيدي، الجراح الماهر إستشاري جراحة المناظير وجراحات السمنة المفرطة مشرفاً عاماً على مستشفى الملك خالد في منطقة نجران عرف عنه الحزم والابداع والتطوير وتميزت ادارته بالقيادة الناجحة بعد أن نقل مستشفى الملك خالد بنجران من الاهمال المحلي إلى العالمية وأصبح مستشفى مرجعي للمنطقة الجنوبية.
في المقابل أكد مدير العلاقات العامة والإعلام لصحة الباحة بأن الدكتور الزبيدي ، باشر مهام عمله مديراً عاماً للشئون الصحية بمنطقة الباحة الوم الأحد الموافق 3/4/1438 وذلك عقب صدور قرار معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعه بتكليفه مديراً عاماً للشئون الصحية بمنطقة الباحة ، مشيراً بأن هناك أجتماع موسع بين المساعدين ومدراء الاقسام كأول مهام للمدير الجديد .

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