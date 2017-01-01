كلمة أمين منطقة المدينة المنورة بمناسبة ذكرى البيعة الثانية على تولي خادم الحرمين الشريفين

نعيش هذه الأيام إطلالة على العام الثالث على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – ملكاً للبلاد ، وذكرى البيعة الثانية لتوليه – أيده الله – مقاليد الحكم ، وقد شهدت المملكة خلال العامين الماضيين إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل لتشكل حقبة فريدة في بناء الوطن وتنميته , كما شهدت تلك الفترة المشرقة لهذا الوطن ما تبنته المملكة لبرنامج التحول الوطني 2030 م ( رؤية المملكة العربية السعودية2030) لتكون منهجاً وخارطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة. وقد رسمت الرؤية التوجهات والسياسات العامّة للمملكة، والأهداف والالتزامات الخاصّة بها، لتكون المملكة نموذجا رائدًا على كافّة المستويات. وانسجاماً مع هذه الرؤية تمت إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة، ويحقق الكفاءة والفاعلية في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، و يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة . ومن ضمن برامج التحول الوطني ايضاً أقرار الميزانية العامة للدولة 1438 / 1439هـ .والتي تميزت بالإفصاح والشفافية وستساهم بإذن الله في تسريع التنمية والتطور التي تنعم بها المملكة في هذا العهد الميمون ومضاعفة ثمارها الطيبة من أجل خير وازدهار أبناء الوطن , كما اتسم العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود بسمات حضارية رائدة جسدت ما اتصف به من صفات متميزة ، من أبرزها تفانيه في خدمة وطنه ومواطنيه وأمته الإسلامية والمجتمع الإنساني بأجمعه في كل شأن وفى كل بقعة داخل الوطن وخارجه ، إضافة الى حرصه الدائم على سن الأنظمة وبناء دولة المؤسسات والمعلوماتية في شتى المجالات مع توسع فى التطبيقات ، وتأتي هذه المناسبة الغالية ، البيعة الثانية للمليك المفدى لتبعث في نفوسنا الفخر والاعتزاز بالانتماء لهذا الوطن الغالي على قلوبنا ، و الولاء لقائد مسيرتنا ، وبمناسبة هذه الذكرى العزيزة نجدد الولاء والبيعة والعهد لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ، وولي عهده الأمين النائب الأول صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ، وولي ولي العهد النائب الثاني صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله . ولا يخفى أن ذكرى هذه البيعة أتت والعالم يموج في مشكلات وصراعات متعددة تعصف بالكثير من الدول ، ولكن بلادنا وبفضل الله ثم بفضل قيادتنا الحكيمة والحازمة التي أخذت على نفسها واجب حماية الوطن ، ورعاية مصالحه و مواطنيه ، وحفظ حدوده ووحدته وأمنه من كل عابث ، زادت رسوخاً واستقراراً وأمناً ، كما كان للملكة الفضل في خدمة مصالح الأمتين العربية والإسلامية ، والوقوف بجانب قضاياها في المحافل الدولية ومد يد العون ونصرة الملهوف كما حدث في الدول العربية المجاورة وفي اليمن لإعادة الأمل لأبناء شعبه. فلا يسعنا بهذه المناسبة الإ أن نتوجه بالشكر للمولى عز وجل على نعمه وفضله على بلادنا ، كما نتشرف برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز القائد المفدي ، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ، وولي ولي العهد النائب الثاني صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – حفظهم الله – معربين عن شكرنا للقيادة الرشيدة على ما تشهده البلاد من نهضة حضارية شاملة في جميع أرجاء البلاد من مختلف الخدمات ، ومنها منطقة المدينة المنورة التي تتلقى الدعم الكامل والمتواصل لتقديم أفضل الخدمات للزوار والمعتمرين والشكر موصولاً لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة – حفظة الله – لدعمه وتوجيهاته ومتابعته المستمرة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله بتحقيق الرفاهية والتنمية لبلادنا الحبيبة .

في الختام نسأل الله عز وجل أن يديم مجد الوطن وعز قيادته ورخاء مواطنيه وأن يعيننا جميعاً على القيام بواجب الولاء والمواطنة على وجهه الأكمل ليظل هذا الوطن شامخاً فوق قمم المجد بإذن الله وأن يديم عليه الأمن والاستقرار والرخاء.

أمين منطقة المدينة المنورة

المهندس محمد بن عبد الهادي العمري