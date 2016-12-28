الغامدي : ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين تؤكد الترابط بين أبناء الشعب والقيادة الحكيمة

قال مدير فرع المياه بمحافظة الجبيل المهندس صالح بن نوار الغامدي أن الذكرى لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ تؤكد الترابط بين أبناء الشعب والقيادة الحكيمة، مشددًا على أن المملكة شهدت خلال هذه الحقبة نهضة شاملة وقفزات تنموية نحو التطور والبناء والتشييد في مختلف الميادين, مشيرًا إلى ما تحقق من إنجازات شهدتها المملكة منذ مبايعة الملك سلمان بن عبدالعزيز ملكًا على البلاد في مختلف القطاعات ، معتبرًا أنها شكلت في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنمية وإعداد المواطن ، مبينًا أن هناك مشروعات جبارة تنفذها الدولة في مختلف المجالات بالمملكة رؤية 2030

تؤكد من جديد تلمس خادم الحرمين الشريفين لهموم المواطن والمواطنة وحرصه الدائم على تحقيق العناية والرفاهية لهم ، سائلًا الله العلي القدير أن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد لكل ما فيه خدمة الدين والوطن