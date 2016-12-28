 رفض إطلاق سراح“رجل أعمال” ملزم بدفع 70 مليون ريال لصالح “فتاة الوهم” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 3 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 1 يناير 2017 ميلاديا

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رفض إطلاق سراح“رجل أعمال” ملزم بدفع 70 مليون ريال لصالح “فتاة الوهم”

رفض إطلاق سراح“رجل أعمال” ملزم بدفع 70 مليون ريال لصالح “فتاة الوهم”
المناطق - متابعات

ذكرت مصادر صحفية أن المحكمة العامة في محافظة جدة، رفضت طلبًا يتضمن إطلاق سراح مواطن “رجل أعمال” موقوف في سجن بريمان ملزم بدفع شيك بقيمة 70 مليون ريال لصالح “فتاة الوهم”.

وأضاف المصدر أن وكيل رجل الأعمال تقدم بدعوى لإيقاف تنفيذ الشيك، إضافة إلى ملاحظات تم تقديمها بخصوص ملف القضية، مشيرًا إلى أن القضاء، حدد خلال جلسة عقدت الأربعاء الماضي، جلسة لاحقة ستعقد خلال الفترة المقبلة؛ للبت في الدعوى التي قدمت، والنظر في مدى نظاميتها، لاسيما وأن الأحكام الصادرة جاءت وفقًا لأنظمة قضاء التنفيذ بعد رفض رجل الأعمال دفع المبلغ وفق العقود التي تم الاعتراض عليها لاحقًا، بحسب صحيفة “الرياض”.

يذكر أن الجهات المختصة أوقفت في محافظة جدة الشهر الماضي رجل الأعمال، في القضية التي عرفت إعلاميا باسم قضية “فتاة الوهم”، والمتعلقة بفتاة عشرينية كانت تعمل في أحد البنوك، وتعرفت من خلال وظيفتها على أحد الأشخاص الذين يتعاملون في التجارة خارج المملكة في العقار والبورصة العالمية، والذي طلب منها إنشاء سجل تجاري، وجلب لها أوراق الوساطة حتى تتعامل معه، ومع الشركات الدولية، وجرى تجميع أموال من المواطنين بحجة استثمارها، فلم تف الفتاة بالتزاماتها، ثم أعلنت عن رغبتها في إغلاق الشركة دون سداد المستحقات، بعدما تم جمع ملايين الريالات.

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