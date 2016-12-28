الامير سلطان بن سلمان : اغلاق موقع القشلة الاثري وسط حائل امام الزوار لحين الانتهاء من عمليات الترميم

اعلن صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن اغلاق موقع القشلة الاثري وسط حائل امام الزوار لحين الانتهاء من عمليات الترميم التي ستجرى له وادراج الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للموقع ضمن مشاريع المرحلة الاولى لمشاريع الترميم في برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة والتي ستبدا في 2017.

ورفع الاستاذ خالد بن صالح السيف المدير العام لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة حائل الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الامير سعود بن عبدالمحسن امير منطقة حائل وصاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وصاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سعد نائب امير منطقة حائل على اهتمامهم بالمواقع الاثرية في منطقة حائل ومتابعتهم لموقع القشلة الاثري حتى تم ولله الحمد ادراجه ضمن مشاريع المرحلة الاولى لمشاريع الترميم في برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة.

وقال ان الهدف من ترميم موقع القشلة الاثري ياتي لتعزيز معرفة المواطن بتاريخ الوطن وملحمة تأسيسه وتاهيله وتشغيله وتحويله إلى مركز ثقافي لعرض مراحل وتاريخ الوحدة الوطنية ومدى ارتباطه بالملاحم التاريخية والتضحيات التي قدمها أبناء هذا الوطن لتحقيق الوحدة الوطنية وتهيئة وتأهيل المواقع الأثرية والطرق التاريخية وتوظيفها في التنمية الشاملة والمحافظة على مباني التراث العمراني وتنميتها وتحقيق الحماية والمعرفة والوعي والاهتمام والتأهيل والتنمية بمكونات التراث الثقافي الوطني وجعله جزءاً من حياة وذاكرة المواطن و التأكيد على الاعتزاز به وتفعيله ضمن الثقافة اليومية للمجتمع، وربط المواطن بوطنه عبر جعل التراث عنصراً معاشاً، وتحقيق نقله نوعية في العناية به وربط ذلك بصناعة السياحة بما يسهم في التنمية الاقتصادية الشاملة.

ويعد قصر القشلة التاريخي “قلعة” عسكرية تستخدم لتجهيز الجيوش ومقراً أمنياً لها، قبل أكثر من نحو ثمانية عقود، قبل أن يتحول في العصر الحديث إلى”مزار” لسياح وزوار حائل.

وشيد قصر “القشلة” التاريخي خلال عهد المؤسس”الملك عبد العزيز – رحمه الله – وتحديداً في عام 1941م ، واستغرق بناؤه مدة عامين فقط، وهو عبارة عن مبنى “طيني” مستطيل الشكل ويتكون من دورين، وتبلغ مساحته 20 ألف متر مربع، بطول 241 متراً وعرض 141 متراً، وارتفاع 10 أمتار، وبداخله نحو 391 عموداً وثمانية مربعات كبيرة، كما يحوي 95 غرفة في الدور الأرضي، 38 غرفة في الدور الأول، وتتوسطه أربعة أبراج مربعة الشكل، إضافة إلى أربعة أبراج مربعة الشكل أيضاً في منتصف أسواره، يُطلق عليها “الأبراج المساندة” ، ويضم القصر مدخلين، أحدهما رئيسي يقع في منتصف الواجهة الشرقية من المبنى وتحيط به زخارف عديدة، والآخر يقع في الجهة الجنوبية، وهو المدخل المستخدم حالياً لدخول الزوار والضيوف.

ويؤكد مؤرخون في منطقة حائل، أن المبنى “الأثري” قد تم تصميمه على طراز المدرسة “النجدية”، التي كانت سائدة في العمارة الإسلامية آنذاك، ويعود معنى مسمى “القشلة” إلى كلمة محرفة عن أصلها التركي “قيشلة”، ومعناه المعسكر الشتوي أو المأوى الخاص بالشفاء، وأطلقت هذه التسمية في العصر العثماني على قلاع الجنود ومراكز إقامتهم بمدينه حائل، والقلاع عبارة عن ثكنة عسكرية لتدريب وإقامة الجنود بغرض التمرين والإقامة السكنية لحفظ الأمن والاستقرار.

ولأن الهدف الرئيس من بناء قصر “القشلة” تأمين إقامة ومأوى لأفراد الجيش العسكري في عهد الملك المؤسس الملك عبدالعزيز،لاستتباب الأمن بعد أن وحّد البلاد لتصبح تحت راية واحدة، فكان لابد من استمرار استغلال القصر للهدف ذاته حتى 1955م، قبل أن تصبح مقراً لشرطة المنطقة حتى ،1975م بعدها سُلم المبنى لوكالة الآثار والمتاحف بوزارة المعارف سابقاً، التي بادرت بترميمه ودعمه بثمانية أبراج، يبلغ ارتفاع البرج الواحد أكثر من 21 متراً، وتم تجميل مداخله بالزخارف.