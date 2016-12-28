دورة قادة الحياة في النادي الادبي في حائل 

يقيم النادي الادبي الثقافي في حائل مساء الأربعاء القادم 4 يناير 2017م دورة مجانية تحت عنوان ” قادة الحياة ” وذلك على مسرح النادي ، يقدمها مدير مركز التدريب في جامعة الملك سعود الاستاذ يحيى القبيسي .

وأكد الدكتور مفرح غاطي الرشيدي رئيس لجنة التدريب في النادي الادبي ان هذه الدورة هي أقوى دورة ستغير حياتك للأفضل حيث ستقام في تمام الساعة 5.30 مساء وستكون موجهة للرجال والنساء واضاف ان الدورة متاحة للجميع ولا تحتاج للتسجيل المسبق ومدتها ثلاث ساعات ، وأشار الرشيدي ان هذه الدورة الفريدة من نوعها ستقدم للأب وللأم وللطالب والطالبة والمربي والمربية والتربوي والتربوية ولكل راغب في تحقيق ذاته والنجاح وتجاوز الصعاب ودعى الدكتور الرشيدي الجميع لحضور الدورة لتغيير حياتكم للأفضل بحضور هذه الدورة الفريدة .