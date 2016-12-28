 6 فئات فقط يُسمح لهم بدخول الحرم المكي بالسيارات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 3 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 1 يناير 2017 ميلاديا

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6 فئات فقط يُسمح لهم بدخول الحرم المكي بالسيارات

6 فئات فقط يُسمح لهم بدخول الحرم المكي بالسيارات
المناطق - متابعات

جددت إدارة مرور العاصمة المقدسة، امس السبت (31 ديسمبر 2016)، التأكيد على السماح لست فئات فقط بدخول سياراتهم الحرم المكي في أوقات المنع.

وقالت الإدارة إن هذه الفئات، هي: (أئمة ومؤذني المسجد الحرام، حمل الجنائز، الإسعاف، آليات الدفاع المدني والمساندة، الآليات الخاصة بمشروعات الحرم، ذوي الاحتياجات الخاصة).

ويضم الحرم المكي نحو 19 مؤذنًا وإمامًا، فيما يتسع لأكثر من مليوني مصل في آن واحد، فيما تبدأ أوقات حظر دخول المركبات إلى المناطق المتصلة بساحات المسجد الحرام، قبل دخول أوقات الصلوات بنصف ساعة، لإتاحة أكبر قدر ممكن من المساحات للزوار والمعتمرين المشاة.

وكانت إدارة المرور حددت أوقاتًا عدة يمنع فيها دخول السيارات إلى المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف خلال موسم العمرة؛ لتجنيب مزاحمة الزوار والمعتمرين، وإتاحة الفرصة للتدفقات البشرية القادمة من الفنادق الواقعة في مركزية الحرم.

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