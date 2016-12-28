 القبض على 12 شخص من جنسية عربية يمارسون الصيد بمنطقة محظورة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 3 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 1 يناير 2017 ميلاديا

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القبض على 12 شخص من جنسية عربية يمارسون الصيد بمنطقة محظورة

القبض على 12 شخص من جنسية عربية يمارسون الصيد بمنطقة محظورة
المناطق - الدمام

تمكنت دوريات حرس الحدود البحرية من القبض على مجموعة قوارب كانت تمارس الصيد في مناطق محظورة وممنوع الصيد بها .

وقال المتحدث الرسمي بقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية النقيب عمر بن محمد الأكلبي أن دوريات حرس الحدود البحرية بقطاع الجبيل تمكنت من القبض على 12 شخص من جنسية عربية في قوارب مختلفه كانوا يمارسون الصيد بمنطقة محظورة حيث تم  ايقافهم وتفتيشهم ولم يعثر معهم على أياً من الممنوعات أو المحرمات وأحيلوا للتحقيق وإستكمال الإجراءات النظامية بحقهم لقاء مخالفتهم لائحة الأمن والسلامه .

وعلى صعيد آخر وأثناء قيام دوريات حرس الحدود البحرية بقطاع القطيف بعملها المعتاد خالفت زورق صيد على متنه 4 أشخاص من الجنسية الآسيوية كانت تمارس الصيد بالقرب من مناطق بترولية ممنوعة حيث تم القبض عليهم وتفتيشهم وجرى إحالتهم للتحقيق تمهيداً لتطبيق النظام بحقهم لقاء إرتكابهم مخالفة لائحة الأمن والسلامة .

فيما أنقذت الدوريات البحرية بالقطاع نفسة قارب نزهه على متنه 6 إشخاص تعطل بعرض البحر وجرى تقديم المساعدة له حيث اتضح ان سبب العطل إنقطاع الكهرباء وتم قطره الى ميناء النزول وهم بصحة جيدة .

كما رصد مشغل المراقبة الإلكتروني بقطاع رأس تنورة  قارب صيد في منظقة بترولية ممنوع الصيد بها وجرى توجيه الدوريات البحرية له وتم تفتيشه والتاكد من اوراقه الثبوتية حيث أحيل للتحقيق وإستكمال الاجراءات النظامية بحقة .

وأكد النقيب الأكلبي أن قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية لن تتهاون في تطبيق التعليمات والأنظمة الخاصة بأمن الحدود ولائحة الأمن والسلامة من خلال فرض العقوبات والغرامات المشددة على المخالفين داعياً بالوقت نفسه المتنزهين

والصيادين بأخذ إحتياطات السلامة أثناء الإبحار أو التواجد على شواطئ المنطقة والتقيد بتعليمات حرس الحدود والتواصل مع رقم الطورائ 994 عند أي حدث لا قدر الله .

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