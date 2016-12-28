 وسط حضور كبير ختام مسابقة بيارق المعالي بلجنة الهدا وبلاد طويرق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 3 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 1 يناير 2017 ميلاديا

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وسط حضور كبير ختام مسابقة بيارق المعالي بلجنة الهدا وبلاد طويرق

وسط حضور كبير ختام مسابقة بيارق المعالي بلجنة الهدا وبلاد طويرق
المناطق - الطائف - عادل الزهراني
اقامت لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالهدا وبلاد طويرق ممثلة في مركز تنمية المواهب والهوايات الشبابية الحفل الختامي لمسابقة الإلقاء والتعبير (بيارق المعالي) ..
والتي انطلقت بتاريخ 3/17 واستمرت لمدة ثلاثة أسابيع تخللها جولات التصفيات ثم الجوله النهائية ، وقد شارك فيها ما يزيد عن 30 شابا من مختلف أحياء محافظة الطائف .
استهل الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم كلمة ترحيبية لرئيس مجلس ادارة اللجنة أ / محمد العتيبي ثم شرح موجز عن المسابقة قبل أن يستمتع الحضور بمشاركات المتسابقين المتأهلين للجوله الختاميه .
بعد ذلك ألقى ضيف الحفل الأستاذ / سامي العصيمي مدير ادارة النشاط الطلابي بإدارة تعليم الطائف كلمته ، والتي أشاد فيها بفكرة المسابقة و شكر القائمين عليها وحث الأبناء على الاستفادة من مثل هذه المنافسات .
وخلال ترقب الحاضرين والمتسابقين تم إعلان صاحب المركز الأول في كل فرع من فروع المسابقة ليتسلم بيرق الفرع و الجائزة الكبرى عبارة عن جوال آيفون
شهد الحفل نخبة من الأساتذة و الإعلاميين و أهالي الحي و أولياء أمور المشاركين .

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