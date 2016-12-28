وسط حضور كبير ختام مسابقة بيارق المعالي بلجنة الهدا وبلاد طويرق

اقامت لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالهدا وبلاد طويرق ممثلة في مركز تنمية المواهب والهوايات الشبابية الحفل الختامي لمسابقة الإلقاء والتعبير (بيارق المعالي) ..

والتي انطلقت بتاريخ 3/17 واستمرت لمدة ثلاثة أسابيع تخللها جولات التصفيات ثم الجوله النهائية ، وقد شارك فيها ما يزيد عن 30 شابا من مختلف أحياء محافظة الطائف .

استهل الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم كلمة ترحيبية لرئيس مجلس ادارة اللجنة أ / محمد العتيبي ثم شرح موجز عن المسابقة قبل أن يستمتع الحضور بمشاركات المتسابقين المتأهلين للجوله الختاميه .

بعد ذلك ألقى ضيف الحفل الأستاذ / سامي العصيمي مدير ادارة النشاط الطلابي بإدارة تعليم الطائف كلمته ، والتي أشاد فيها بفكرة المسابقة و شكر القائمين عليها وحث الأبناء على الاستفادة من مثل هذه المنافسات .

وخلال ترقب الحاضرين والمتسابقين تم إعلان صاحب المركز الأول في كل فرع من فروع المسابقة ليتسلم بيرق الفرع و الجائزة الكبرى عبارة عن جوال آيفون

شهد الحفل نخبة من الأساتذة و الإعلاميين و أهالي الحي و أولياء أمور المشاركين .