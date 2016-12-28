وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يدشن ارتباط بوابة (سعودي) بخدمة النفاذ الوطني الموحد (NSSO)

دشن معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، وسعادة مدير عام مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية اللواء الدكتور طارق بن عبدالله الشدي ، اليوم الأحد 3/4/1438هـ بمقر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، خدمة النفاذ الوطني الموحد (NSSO) “نفاذ” على البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية (سعودي) ، وبذلك تكون وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ثالث جهة حكومية تستفيد من خدمة النفاذ الإلكتروني الموحد بعد وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية والعدل. وحضر التدشين مدير عام برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر)عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشعيبي.

وأوضح معالي الوزير أن هذا الارتباط يأتي ضمن مساعي الوزارة، ممثلة في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) للارتقاء بمسيرة التحول الإلكتروني في إطار رؤية 2030 التي تضع التطبيق الكامل لمفهوم الحكومة الإلكترونية في كل الجهات الحكومية هدفاً إستراتيجياً، كما وتوجه معاليه بالشكر الجزيل لمركز المعلومات الوطني على إتاحة خدمة النفاذ الوطني الموحد الحالية، والتي وحدت معرفات الأفراد للدخول على كافة البوابات الإلكترونية الحكومية باستخدام معرف واحد (معرف أبشر)، معرباً عن أمله بأن يتم ترقية هذه الخدمة بحيث تتيح للمستفيدين عملية الدخول مرة واحدة عبر بوابة (سعودي) Saudi.gov.sa والاستفادة من كافة الخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية المتاحة عبرها، دون الحاجة إلى إعادة التسجيل مجدداً في أي بوابة إلكترونية حكومية تقدم خدماتها من خلال بوابة (سعودي)، الأمر الذي يعد من أهم متطلبات تقدم ترتيب المملكة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية.

وعبّر مدير عام مركز المعلومات الوطني اللواء الدكتور طارق الشدي باعتزاز المركز بالشراكة الناجحة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلاً ببرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) الأمر الذي سيمكن المركز من توفير العديد من الخدمات الإلكترونية التي يستفيد منها المواطن والمقيم والعديد من الجهات ذات العلاقة. وأشار أن خدمة (نفاذ) تعد من أهم الخدمات التي تقدمها منصة الهوية الرقمية الوطنية وهي من أهم الإنجازات التقنية لوزارة الداخلية ممثلة ً بمركز المعلومات الوطني لتحقيق رؤيتها الطموحة في التحول الرقمي والتعاملات الذكية في جميع خدماتها للمواطنين والمقيمين ، إضافة ً إلى أنها تعتبر أحد أبرز الركائز الممكنة والمّسرعة لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020.

من جهته أكد المدير العام لبرنامج (يسّر) أن هذا الارتباط يشكل إضافةً لبوابة (سعودي) التي تضم أكثر من 1500 خدمة إلكترونية، تقدمها نحو 114 جهة حكومية إلى جانب نشر 432 نظاما ولائحة، وكذلك نشر 88 مشروعاً ومبادرة حيث أن البوابة الوطنية (سعودي) تسهم في التحول الكامل إلى مفهوم الحكومة الإلكترونية وتقديم خدمات إلكترونية سهلة وميسرة كا One-Stop-Shop.

وتمكن خدمة “نفاذ” بعد ربطها بمنظومة الخدمات الإلكترونية لبوابة سعودي المستفيد من إجراء وإتمام التعاملات الإلكترونية لكافة الجهات الحكومية خلال تسجيل الدخول مرة واحدة بنفس كلمة السر المستخدمة في بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر” دون الحاجة إلى إجراء تسجيل دخول وحسابات مختلفة لكل جهة، مما يوفر بيئة عمل متكاملة ومترابطة للخدمات الإلكترونية والوصول السهل إلى جميع الخدمات التي تقدّمها بطريقة آمنة، إضافة إلى تمكين الدخول باستخدام بطاقة الهوية الوطنية الإلكترونية، الذي يتطلب استخدام قارئ بطاقات متوفر بالأسواق العالمية والمتاجر الإلكترونية بتكلفة بسيطة. وستمكن خدمة “نفاذ” عند تعميمها الوصول إلى الخدمات الإلكترونية لجهات حكومية متعددة بخاصية النفاذ الموحد (SSO) دون الحاجة إلى تكرار إدخال كلمة السر في جلسة واحدة، وتهدف الخدمة كذلك إلى رفع المستوى الأمني المرتبط بتقديم الخدمات الإلكترونية وتخفيف الأعباء وتكاليف التأسيس والتشغيل لأنظمة الدخول الإلكتروني الحكومية على المستوى الوطني.