برعاية سمو أمير منطقة الباحة : تعليم الباحة يوقع مذكرة شراكة مع جمعية تعاطف الخيرية

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة وقعت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة مذكرة شراكة مع جمعية تعاطف الخيرية للخدمات الصحية بحضور مدير عام التعليم بمنطقة الباحة الأستاذ سعيد بن محمد مخايش ورئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور صالح عباس الغامدي ، والتي تأتي ضمن الجهود الدائمة التي تبذلها الإدارة العامة للتعليم والقائمون عليها الرامية إلى التعاون والتلاحم مع مؤسسات المجتمع وبناء جسور العلاقات والمفاهيم المشتركة التي تعنى بالارتقاء والنهوض بالأدوار الرائدة التي يقوم بها التعليم بما يتيح له ولمؤسسات المجتمع استثمار الإمكانات والقدرات وتوظيفها التوظيف الملائم .

حيث تناولت الشراكة جوانب التعاون بين الإدارة العامة للتعليم وجمعية تعاطف والاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمادية والتقنية والتجهيزات والمرافق بما يحقق نشر الوعي وتقديم الخدمات اللازمة ونمو المسؤولية تجاه المجتمع.

كما تهدف إلى التأكيد على دور المؤسسات الحكومية والأهلية التطوعية في القيام بأدوارها وتعزيز ثقافة التعاون والمواطنة والشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية التطوعية والاستثمار الأمثل للمرافق والتجهيزات والموارد البشرية والمادية والتقنية بما يقلل من الهدر المالي والبشري وإتاحة المجال للاستفادة من المختصين في كل جهة والمشاركة في الجوانب الصحية والوقائية ، ويأتي من ضمنها البرامج والمبادرات النوعية التي تستهدف طلبة التعليم العام .

وتتضمن هذه الشراكة عددا من البنود على رأسها إتاحة الفرصة للكوادر والكفاءات القادرة والمتميزة من المختصين للمشاركة في إعداد وتقديم الخدمات والبرامج والمشاريع المشتركة وتبادل الدعم والاستشارة والتعاون بين الجانبين فيما يتعلق في المجالات التعليمية والخدمات الصحية وتحقيق الاستفادة الكاملة من المرافق والتجهيزات وتوظيفها التوظيف الآمن في خدمة الأهداف المشتركة ،وإيجاد المبادرات النوعية التي تستهدف توعية المجتمع وتنمية مهاراته الصحية والوقائية ، وإجراء البحوث والدراسات الخاصة بالظواهر الاجتماعية والسلوكية وبناء البرامج العلاجية اللازمة.