 برعاية سمو أمير منطقة الباحة : تعليم الباحة يوقع مذكرة شراكة مع جمعية تعاطف الخيرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 3 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 1 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

رئيس اللجنة الوطنية للأوقاف : الملك سلمان عزز مسيرة الإصلاح وأطلق مسيرة التنمية وحقق كثيراً مما يطمح إليه المواطن المدير الاقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الاشقاء في سوريا يجدد البيعة لخادم الحرمين الشريفين  صيدلية العيادات التخصصية السعودية في مخيم الزعتري تقدم 1794 وصفة طبية للاشقاء السوريين محافظ ‫وادي الدواسر ومدير مكافحة المخدرات يكرمان الإعلامي حسن مسرع تقني الشرقية يشكل مجلس استشاري لربط التدريب بقطاعات الأعمال     برعاية سمو أمير منطقة الباحة : تعليم الباحة يوقع مذكرة شراكة مع جمعية تعاطف الخيرية اليوم .. ملايين الهواتف تودع “واتساب” للأبد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يدشن ارتباط بوابة (سعودي) بخدمة النفاذ الوطني الموحد (NSSO) قضايا حيازة وتخزين المواد الخليعة تمثل غالبية الجرائم الالكترونية في السعودية بنسبة 76 % وسط حضور كبير ختام مسابقة بيارق المعالي بلجنة الهدا وبلاد طويرق مدير عام المياه بالمنطقة الشرقية : ما بين البيعتين القبض على 12 شخص من جنسية عربية يمارسون الصيد بمنطقة محظورة

برعاية سمو أمير منطقة الباحة : تعليم الباحة يوقع مذكرة شراكة مع جمعية تعاطف الخيرية

برعاية سمو أمير منطقة الباحة : تعليم الباحة يوقع مذكرة شراكة مع جمعية تعاطف الخيرية
المناطق - الباحة

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة وقعت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة مذكرة شراكة مع جمعية تعاطف الخيرية للخدمات الصحية بحضور مدير عام التعليم بمنطقة الباحة الأستاذ سعيد بن محمد مخايش  ورئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور صالح عباس الغامدي ، والتي تأتي ضمن الجهود الدائمة  التي تبذلها الإدارة العامة للتعليم والقائمون عليها الرامية إلى التعاون والتلاحم مع مؤسسات المجتمع وبناء جسور العلاقات والمفاهيم المشتركة التي تعنى بالارتقاء والنهوض بالأدوار الرائدة التي يقوم بها التعليم بما يتيح له ولمؤسسات المجتمع استثمار الإمكانات والقدرات وتوظيفها التوظيف الملائم .

حيث تناولت الشراكة جوانب التعاون بين الإدارة العامة للتعليم وجمعية تعاطف والاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمادية والتقنية والتجهيزات والمرافق بما يحقق نشر الوعي وتقديم الخدمات اللازمة ونمو المسؤولية تجاه المجتمع.

كما تهدف إلى التأكيد على دور المؤسسات الحكومية والأهلية التطوعية في القيام بأدوارها وتعزيز ثقافة التعاون والمواطنة والشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية التطوعية والاستثمار الأمثل للمرافق والتجهيزات والموارد البشرية والمادية والتقنية بما يقلل من الهدر المالي والبشري وإتاحة المجال للاستفادة من المختصين في كل جهة والمشاركة في الجوانب الصحية والوقائية ، ويأتي من ضمنها البرامج والمبادرات النوعية التي تستهدف طلبة التعليم العام .

وتتضمن هذه الشراكة عددا من البنود على رأسها إتاحة الفرصة للكوادر والكفاءات القادرة والمتميزة من المختصين للمشاركة في إعداد وتقديم الخدمات والبرامج والمشاريع المشتركة وتبادل الدعم والاستشارة والتعاون بين الجانبين فيما يتعلق في المجالات التعليمية والخدمات الصحية وتحقيق الاستفادة الكاملة من المرافق والتجهيزات وتوظيفها التوظيف الآمن في خدمة الأهداف المشتركة  ،وإيجاد المبادرات النوعية التي تستهدف توعية المجتمع وتنمية مهاراته الصحية والوقائية  ، وإجراء البحوث والدراسات الخاصة بالظواهر الاجتماعية والسلوكية وبناء البرامج العلاجية اللازمة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>