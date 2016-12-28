 اليوم .. ملايين الهواتف تودع “واتساب” للأبد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 3 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 1 يناير 2017 ميلاديا

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اليوم .. ملايين الهواتف تودع “واتساب” للأبد

اليوم .. ملايين الهواتف تودع “واتساب” للأبد
المناطق - وكالات

قد يجد عدد كبير من مستخدمي تطبيق التراسل “واتساب”، أنفسهم غير قادرين على استخدامه، بمجرد بدء الدقيقة الأولى من العام الجديد.

فقد طورت الشركة التطبيق الذي يستخدمه أكثر من مليار إنسان، بتكنولوجيا جديدة، لا تتماشى مع بعض الأنواع القديمة من الهواتف.

وفي حال توقف التطبيق على هذه الهواتف، سيكون أصحابها مضطرين لاستبدالها بهواتف أحدث، إذا ما أرادوا الاستمرار في استخدام “واتساب”.

وفي وقت سابق أعلنت الشركة المطورة للتطبيق أن ملايين الأجهزة حول العالم لن تكون قادرة على دعم تشغيل التطبيق بالتكنولوجيا الجديدة.

وهذه قائمة بالأجهزة التي لن يعمل عليها تطبيق “واتسات” بدءا من 1 يناير 2017:

iPhone

سيتوقف واتساب عن العمل على هواتف أيفون “3 جي إس”، وعلى الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل iOS 6.

Android

لن يشتغل التطبيق على هواتف أندرويد 2.1 أو 2.2، كما سيؤثر على الهواتف التي صدرت بين 2010 و2011 ولم يتم تحديثها.

Windows

أي شخص لا يزال يستخدم “ويندوز فون 7” لن يكون قادرا على استخدام واتساب.

Blackberry وNokia

التطبيق سيشتغل في هذه الهواتف حتى يونيو 2017: بلاك بيري Os، بلاك بيري 10، ونوكيا S40 ونوكيا سيمبيان S60.

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