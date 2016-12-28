تقني الشرقية يشكل مجلس استشاري لربط التدريب بقطاعات الأعمال    

عقد المجلس الاستشاري للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية اجتماعه الأول برئاسة رئيس مكتب التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية الأستاذ محمد بن سليمان السلوم وبحضور ممثلين عن القطاع الخاص ومدير عام فرع صندوق الموارد البشرية بالمنطقة الشرقية ( هدف ) ومدير الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بالدمام والرئيس التنفيذي للمعهد التقني السعودي لخدمات البترول ومدير المعهد التقني السعودي لخدمات الكهرباء ومدير معهد إتقان وعمداء الكليات التقنية ومدراء المعاهد الثانوية الصناعية بالمنطقة الشرقية.

وقد افتتح رئيس المجلس اللقاء بكلمة ترحيبية بجميع الأعضاء ثم بدأ الاجتماع باستعراض بنود الاجتماع من قبل أمين عام المجلس الأستاذ عبدالواحد بن محمد آل يوسف .

وبدأ الاجتماع بعرض عن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قدمه رئيس المجلس ، ثم توالت العروض التعريفية بدور المكتب بالشرقية ،حيث قدم أحمد الغامدي عرضا عن التدريب التقني والمهني بالشرقية وقدم اسماعيل المطاوعة عرضا عن التدريب المشترك ، فيما قدم علاء العرفج عرضا عن مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر ، كما قدم عبدالعزيز الفالح عرضا عن التدريب الأهلي ، ثم استعرض أمين عام المجلس مهام المجلس وناقش المجتمعون تكوين اللجان واختيار أعضائها.

من جانبه أشار رئيس مكتب التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية الأستاذ محمد بن سليمان السلوم بأن تشكيل المجلس الاستشاري للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية يأتي لربط منظومة التدريب التقني والمهني بقطاعات الأعمال للتكامل بما يخدم الوطن والمواطن لتحقيق رؤية السعودية (2030) وطن طموح واقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي