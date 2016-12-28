 صيدلية العيادات التخصصية السعودية في مخيم الزعتري تقدم 1794 وصفة طبية للاشقاء السوريين

قامت العيادات التخصصية السعودية من خلال الصيدلية التابعة لها في مخيم الزعتري خلال اسبوعها 208 بصرف 1794 وصفة طبية شملت عشرات الاصناف من الادوية والمستلزمات الطبية لكافة الفئات العمرية من الاشقاء اللاجئين السوريين الذين راجعوا العيادات السعودية خلال هذا الاسبوع .

المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني اشار الى ان الصيدلية عملت على تأمين المرضى من الأشقاء اللاجئين السوريين الذين راجعوا العيادات بكل المستلزمات العلاجية و الدوائية على اختلاف حاجتهم وفقاً للاستشارة الطبية وحسب متطلبات كل حالة مرضية ، مضيفاً أن عدد الوصفات الطبية التي تم صرفها من خلال صيدلية العيادات التخصصية السعودية والتي تقوم على تأمين الدواء المناسب للأشقاء السوريين كانت 1794 وصفة طبية ما بين الوصفات اليومية و الوصفات الدورية للامراض المزمنه كالسكري والضغط وامراض القلب .

المدير الاقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان اكد ان الحملة السعودية تسعى الى تقديم افضل واجود انواع الخدمة الطبية للاشقاء اللاجئين السوريين من خلال تقديم الخدمات الطبية اللازمة والضرورية لهم عبر عياداتها التخصصية والتي تحتوي على اعلى الكفاءات العلمية و احدث المعدات و الأجهزة الطبية ، مؤكداً الرعاية المتواصلة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الامين و سمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – للاعمال الانسانية التي تقدمها المملكة لكافة المتضررين في جميع انحاء العالم ومن ضمنها القضية السورية التي تحمل في طياتها العديد من الماسي الانسانية كما ان للعطاء السخي من الشعب السعودي الكريم الذي يقف ويساند شقيقه السوري في ماساته كان لها الاثر الايجابي في التخفيف من اثار هذه الكارثة الانسانية على هذا الشعب الاعزل ، سائلا الله العلي القدير ان ينهي هذه الازمه عاجلاً وان يجزي المتبرعين بهذه المساعدات خير الجزاء .

من جانبهم عبر اللاجئون السوريون عن عميق شكرهم وامتنانهم للحكومة السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والشعب السعودي الكريم على هذه الوقفة الصادقة معهم من خلال تقديم المساعدات الإغاثية التي كان لها الأثر الكبير في تحسين المستوى المعيشي لهم في بيئة اللجوء والنزوح