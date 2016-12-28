المدير الاقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الاشقاء في سوريا يجدد البيعة لخادم الحرمين الشريفين

جدد المدير الاقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الاشقاء في سوريا الدكتور / بدر بن عبد الرحمن السمحان البيعة والولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الامين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله- بمناسبة الذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم .

وذكر السمحان أن الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – من قيادي العمل الانساني للمملكة عبر تاريخها فقد تولى رئاسة العديد من اللجان والحملات الاغاثية لصالح الشعوب المتضررة في شتى اسقاع الارض حيث كان جلالته -حفظه الله – رئيس لجنة التبرع لمنكوبي السويس عام 1956م ورئيس اللجنة الرئيسية لجمع التبرعات للجزائر عام 1956م ورئيس اللجنة الشعبية لمساعدة أسر شهداء الأردن عام 1976م ورئيس اللجنة الشعبية لمساعدة الشعب الفلسطيني ، ورئيس اللجنة الشعبية لإغاثة منكوبي الباكستان عام 1973م ، ورئيس اللجنة الشعبية لدعم المجهود الحربي في مصر عام 1973م ، ورئيس اللجنة الشعبية لدعم المجهود الحربي في سوريا عام 1973م .

كما كان جلالته رئيس اللجنة المحلية لإغاثة متضرري السيول في السودان عام 1988م ، و رئيس اللجنة المحلية لتقديم العون والإيواء للمواطنين الكويتيين إثر الغزو العراقي لدولة الكويت عام 1990م ، ورئيس اللجنة المحلية لتلقي التبرعات للمتضررين من الفيضانات في بنغلاديش عام 1991م ، ورئيس الهيئة العليا لجمع التبرعات للبوسنة والهرسك عام 1992م ، ورئيس اللجنة العليا لجمع التبرعات لانتفاضة القدس بمنطقة الرياض عام 2000م .

واوضح السمحان أن المملكة العربية السعودية في عهد جلالته تبوئت مصاف الدول المتقدمة وشهدت تطوراً واضحاً في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والامنية والاجتماعية وهو ما انعكس بالاثر الايجابي على الشعب السعودي الكريم حيث أكد السمحان أن المملكة العربية السعودية تنعم ولله الحمد بالأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة والتوجيهات الكريمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين مما جعلها مضرباً للمثل في الازدهار والتقدم سائلا الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمده بوافر الصحة والعافية وأن يجزيه عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء وأن يشد أزره بنائبيه وأن يؤيده بالنصر والعزة وان يطيل في عمره أنه سميع مجيب.