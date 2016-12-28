 رئيس اللجنة الوطنية للأوقاف : الملك سلمان عزز مسيرة الإصلاح وأطلق مسيرة التنمية وحقق كثيراً مما يطمح إليه المواطن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 3 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 1 يناير 2017 ميلاديا

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رئيس اللجنة الوطنية للأوقاف : الملك سلمان عزز مسيرة الإصلاح وأطلق مسيرة التنمية وحقق كثيراً مما يطمح إليه المواطن

رئيس اللجنة الوطنية للأوقاف : الملك سلمان عزز مسيرة الإصلاح وأطلق مسيرة التنمية وحقق كثيراً مما يطمح إليه المواطن
المناطق - الرياض

قال رئيس اللجنة الوطنية للأوقاف بمجلس الغرف السعودية  الأستاذ بدر بن محمد الراجحي تمر الذكرى الثانية لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – على المواطن  وهو يحمل كل تعابير الحب والولاء الصادق لقائد مسيرتنا المجيدة رعاه الله ونصره وسدد خطاه.

وزاد الراجحي الوطن يعيش هذه الذكرى الغالية وهو يشهد مرحلة من  الأمن والرخاء والنهضة التنموية المتسارعة في كافة مناشط الحياة، فمنذ تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مقاليد الحكم والمملكة تعيش نماءً غير مسبوق ولله الحمد، بعد أن عزز مسيرة الإصلاح وأطلق مسيرة التنمية وحقق كثيراً مما يطمح إليه المواطن من خلال إطلاقه لرؤية المملكة 2030، والتي ترسم لبلادنا عصراً مزدهراً ومكانة مرموقة على المستوى الدولي .

وبين الراجحي أن ذكرى البيعة تذكرنا بنعيم العيش الذي نهنأ به وبالأمن والأمان الذي نتفيء ظلاله وتذكرنا بما كانت عليه المملكة قبل عهد قريب وما وصلت إليه الآن من مكانة مرموقة على المستوى الدولي وتأثيرها على العالم سياسيا واقتصادياً في مرحلة جديدة بدأ مسيرتها الملك المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه الذي أسس الدولة ووحدها حتى أصبحت من اكبر الدول والمتقدمة وأعظمها حضارة وتنمية بفضل الله عز وجل ثم بفضل حكمة ورؤية الملك المؤسس وأبنائه الملوك رحمهم الله حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك الحزم والعزم الذي واصل مسيرة النماء والرخاء حتى أصبحت المملكة من اكبر الدول تأثيرا وتطورا وتنمية شاملة .

وقال إن بلادنا ولله الحمد حظيت بإنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل وجسدت تفاني وحرص خادم الحرمين الشريفين، في خدمة وطنه ومواطنيه وأمتيه العربية والإسلامية والمجتمع الإنساني بأسره.

 

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