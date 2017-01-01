 الداخلية : القبض على 3 أشخاص مشاركين في عملية اختطاف الجيراني و7 ملايين لمن يدلي بمعلومات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 3 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 1 يناير 2017 ميلاديا

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الداخلية : القبض على 3 أشخاص مشاركين في عملية اختطاف الجيراني و7 ملايين لمن يدلي بمعلومات

الداخلية : القبض على 3 أشخاص مشاركين في عملية اختطاف الجيراني و7 ملايين لمن يدلي بمعلومات
المناطق- الرياض
أعلنت وزارة الداخلية عن القبض على ثلاثة من المشاركين في عملية اختطاف قاضي دائرة الأوقاف والمواريث في القطيف، الشيخ محمد الجيراني، وتحديد هوية ثلاثة اخرين تجري عملية ملاحقتهم.
وقد صرح المتحدث الامني بوزارة الداخلية ا أنه الحاقاً لما سبق التصريح به بتاريخ 15/3/1438هـ ‏بشأن ‏مباشرة الجهات الأمنية في محافظة القطيف بلاغ حول اختفاء فضيلة الشيخ/ محمد عبد الله الجيراني قاضي دائرة الأوقاف والمواريث من أمام منزله ببلدة تاروت صباح يوم الثلاثاء الموافق 14/3/1438هـ.
وقادت تحقيقات الجهات الامنية المعمقة في هذه القضية الى نتائج هامة أدت إلى القبض على ثلاثة شاركوا في تلك الجريمة النكراء وهم كل من ‏الموقوف/ عبد الله علي أحمد ال درويش، والموقوف / مازن علي أحمد القبعة، والموقوف/ مصطفى احمد سلمان ال سهوان ، الذين كلفوا من قبل المخططين والمنفذين لهذه الجريمة بأعمال المراقبة والرصد للمجني عليه، كما أسفرت التحقيقات عن تحديد هوية ثلاثة من الجناة المتورطين في مباشرة جريمة الاختطاف، وهم كل من المطلوب/ محمد حسين علي العمار، و المطلوب ‏/ ميثم علي محمد القديحي ، والمطلوب /علي بلال سعود الحمد، المعلن عنهم ضمن قائمة بتسعه مطلوبين بتاريخ 29/1/1438هـ، ووزارة الداخلية إذ تعلن عن هذه النتائج ‏لتحذر الجناة المذكورين وشركائهم الآخرين الذين تتطلب مصلحة التحقيق عدم الافصاح عن اسمائهم في هذه المرحلة من المساس بحياة فضيلته.
ودعت الداخلية إلى الإفراج الفوري عنه وتحملهم المسؤولية الجنائية الكاملة في حال تعرضه لأي مكروه، كما تدعو في الوقت نفسه كل من تتوفر لديه معلومات عن هؤلاء ‏المطلوبين أو من سبق الإعلان عنه من المطلوبين أو أي معلومات عن مكان تواجد المختطف الي المبادرة بالإبلاغ ‏عن ذلك على الرقم (990) أو أقرب جهاز أمني والا سوف لن يكون اي شخص تكشف التحقيقات المستقبلية عن وجود علاقة أوصله له بإخفاء أي معلومات عن هذه الجريمة بمنأى عن المسائلة واعتباره شريكاً فيها، علماً بأنه يسري في حق من يبلغ عن أي منهم المكافآت المقررة بالأمر السامي الكريم رقم 8/46142 وتاريخ ٢٦ / ٩ / ١٤٢٤هـ ‏والذي يقضي بمنح مكافأة مالية مقدارها (1,000,000) ريال لكل من يدلي بمعلومات تؤدي القبض على أحد المطلوبين، وتزداد هذه المكافأة الى (5.000.000) ملايين في حال القبض على اكثر من مطلوب، وإلى(7.000.000) ملايين في حالة إحباط عملية إرهابية.

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