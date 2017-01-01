رئيس اللجنة السعودية لسباقات الهجن بمناسبة البيعة : كل ذكرى ووطننا وقادتنا وشعبنا بأمن وأمان وخير وسلام

رفع صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن سعد بن جلوي آل سعود رئيس اللجنة السعودية لسباقات الهجن بإسمه وبإسم منسوبي اللجنة السعودية التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – وللشعب السعودي بمناسبة الذكرى الثانية للبيعة، سائلا المولى القدير أن يمن على الوطن وأبنائه بنعم الأمن والأمان والرخاء والتقدم والازدهار .

وقال سموه بهذه المناسبة أن المملكة بقيادته الحكيمة شهدت خلال العامين الماضيين قفزات كبيرة على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والمحلية والاجتماعية وقادها بكل عزم وحزم وإقتدار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رعاه الله واليوم الثالث من ربيع الآخر يمثل فخرا واعتزاز بقائدنا ووالدنا والذي وضع مرضاة الله عز وجل نصب عينيه فسخر نفسه لخدمة دينه أولاً ثم لخدمة شعبه الذي بادله الحب والوفاء, لقد استشعر حفظه الله منذ ساعة توليه مقاليد الحكم , الظروف الصعبة التي تواجهها عدد من الدول الإسلامية والعربية الشقيقة والخطر الكبير الذي يهددها ويثير مخاوف المملكة فاستمد العون والقوة من المولى سبحانه ثم من شعبه الكريم وجيشه الوفي وقرن أيده الله الأقوال بالأعمال فصار شغله الشاغل إحقاق الحق وإرساء العدل وإعادة الحقوق لأصحابها ونصرة المظلوم وإغاثة الملهوف وحقق بفضل الله ثم بعزمه وحزمة وإصراره نجاحات على كافة الأصعدة العسكرية والسياسية ومانشاهده اليوم من تحالفات لنصرة الحق تقودها المملكة ومن بينها التحالف الإسلامي هي خير شاهد على ذلك النجاح .

وفي الجوانب التنموية جاءت سياسته حفظه الله لتعزز رفعة شأن هذا الوطن الغالي ورفاهية شعبه واستقراره من خلال إقراره حفظه الله لرؤية المملكة 2030 والتي ترسم خارطة التنمية والإزدهار لهذا الوطن الطموح وتلبي حاجات المواطن وتعزز الجوانب الإقتصادية لتنعكس على كافة مناحي الحياة رفاهية واستقراراً .

وأوضح سمو رئيس اللجنة السعودية لسباقات الهجن لقد حظيت الرياضة في العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين بالكثير من الدعم والاهتمام نشاهده اليوم في المنشأت الرياضية وفي التوجه لتطوير الأندية وخصخصتها والعديد العديد من التطورات التي ستقفز برياضتنا إلى مواقع أفضل بإذن الله في كافات الأنشطة الرياضية ومن بينها رياضة الهجن العربية الأصيلة حيث كان إستقباله وتكريمه حفظه الله قبل أشهر للجنة وأعضائها وعدد من ملاك الهجن خير داعم ومحفزاً لنا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة هذه الرياضة العريقة .

نسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا من كل شرٍ ومكروه, وأن يديم عزها وأمنها واستقرارها، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد, ويمتّعهم بموفور الصحة والعافية وكل ذكرى ووطننا وقادتنا وشعبنا بأمنا وأمان وخير وسلام .