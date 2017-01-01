 بتهمة تهريب الآف الدولارت.. اعتقال مواطن سعودي في مطار “مشهد” الإيراني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 3 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 1 يناير 2017 ميلاديا

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بتهمة تهريب الآف الدولارت.. اعتقال مواطن سعودي في مطار “مشهد” الإيراني

بتهمة تهريب الآف الدولارت.. اعتقال مواطن سعودي في مطار “مشهد” الإيراني
المناطق- الرياض

صرّح مدير دائرة التعزيرات الحكومية بمدينة مشهد شمال شرق إيران، «حميد رضا كريم» لوكالة أنباء إيرانية، إنه «تم القبض على مواطن سعودي في مطار مشهد بتهمة تهريب العملة الأجنبية (الدولار) وإخراجها من إيران».

وحسبما نشر موقع «إرم»، إن المسؤول الإيراني أوضح أنه «تم ضبط نحو 44 ألف و700 دولار أمريكي بحوزة المواطن السعودي الذي كان ينوي إخراجها إلى الولايات المتحدة»، مبينًا أن «المواطن السعودي ادعى أن نصف هذا المبلغ كان بحوزته منذ دخوله إلى إيران».

وتابع حميد رضا كريم، أن «المعتقل السعودي وبعد التحقيق معه تم تحويله إلى السلطات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه بشأن التهم الموجهة إليه».

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