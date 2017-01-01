“السبهان” يتنبأ بسقوط محاور الشر الإقليمية خلال 2017

أكد وزير الدولة لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان، أن العام الجديد سيشهد سقوط محاور الشر الإقليمية وتفككها بعد أن حصدت مئات الآلاف من أرواح الأبرياء.

وقال السبهان في تدوينة عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر”: عام جديد وبإذن الله سوف يشهد سقوط محاور الشر الإقليمية وتفككها بعد أن حصدت مئات الآلاف من أرواح الأبرياء.. الشر والإرهاب سينقلب على أهله”.

وفي تدوينه ثانية، علق خلالها على مرور عامان على حكم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، قال:”عامان من الجهد والعمل الدؤوب في كل المحافل الدولية، بناء داخلي، رؤيا اقتصادية ملهمه، جهود لوحدة الصف العربي والإسلامي (سلمان عزة وطن).