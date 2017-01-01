 لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بإمارة مكة تستعيد 8 ملايين م2 خلال محرم الماضي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 3 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 1 يناير 2017 ميلاديا

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لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بإمارة مكة تستعيد 8 ملايين م2 خلال محرم الماضي

لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بإمارة مكة تستعيد 8 ملايين م2 خلال محرم الماضي
المناطق- مكة
استعادت لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بإمارة منطقة مكة المكرمة نحو 8 ملايين متر مربع خلال محرم الماضي ، تم التعدي عليها على طريق الخواجات جنوبي العاصمة المقدسة.
وفي بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة مكة المكرمة ، فإنه أنفاذا لتوجيهات أمير المنطقة الدائمة بمراقبة أملاك الدولة والحفاظ عليها من المعتدين ،  فقد استعادت لجنة التعديات بالإمارة ، مطلع العام الحالي أراضٍ حكومية على طريق الخواجات تم التعدي عليها ، مؤكدة أن الفرق لجان التعديات في كافة محافظات المنطقة لن تتوانى عن ملاحقة المتعدين على الأراضي بما يكفل المحافظة على أراضي الدولة والاستفادة منها في مشاريع تعود بالنفع على إنسان المنطقة وتحقق التنمية التي يتطلع إليها أبناء المحافظات وذلك بحسب توجيهات أمير منطقة مكة المكرمة .
وذكر البيان أن إدارة الأراضي والعقار بإمارة منطقة مكة المكرمة منذ بدايته أعمالها تمكنت من استعادة أكثر من 180 مليون متر مربع لأملاك الدولة تقدر قيمتها بأكثر من 35 مليار ريال، وتم تسليمها إلى وزارة الإسكان والأمانات والجهات الحكومية الأخرى لتنفيذ مشاريع التنمية عليها وبذلك فإن منطقة مكة تعتبر من أوائل المناطق في المملكة التي وفرت وسلمت الأراضي المخصصة لمشاريع الإسكان الميسر.

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