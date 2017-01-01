تستهدف حماية الفياض والمتنزهات الطبيعية “اصدقاء البيئة بالارطاوية”تطوع من أجل البيئة

دشن بعض المهتمين في مجال البيئة بمركز الأرطاوية فريقا من المتطوعين بقيادة اعضاء لهم خبرة في مجال البيئة والحفاظ على المتنزهات الطبيعية وقد وضعوا معرفا على موقع التواصل الاجتماعي بمسمى “اصدقاء البيئة”

‏ @F_AL_Env للتواصل مع المختصين بالمجال البيئي والزراعي وايضا للتواصل مع المواطنين في تقديم الاستفسارات وتقبل الملاحظات التي تخدم بيئة المنطقة وتساهم في الحفاظ على الفياض من العبث والإهمال

هذه الحملة التطوعية التي تندرج لجانها واعضائها تحت اشراف لجنة التنمية بالأرطاوية تحت مسمى

” فريق أصدقاء البيئه “برئاسة الاستاذ/نايف سلطان الدويش ونائبه الاستاذ/حمدان العدواني ومجموعة من الاعضاء

وقد تحدث لصحيفة المناطق الاستاذ/حمدان العدواني بالكثير من التفاصيل وعن بعض المعوقات التي تواجه عمل” فريق أصدقاء البيئه”

في البداية قال العدواني ان فكرة الإهتمام بالبيئة تدور في ذهن الكثير من الذين ساءهم مايحصل للبيئه من تدهور واهمال في المنطقة ،وعندما أقامت لجنة التنمية بالارطاوية قبل اكثر من عام مخيما في فيضة ام الذيابة ودعت اليه عدد من الجهات الحكومية والتطوعية لإلقاء الضوء على أهمية الحفاظ على الطبيعة البكر ولفت نظر المهتمين بالبيئة الى هذه المواقع، وبعدها نشأت فكرة تكوين اصدقاء للبيئة تحت مظلة لجنة التنمية بالارطاوية التي رحبت بالفكرة ودعمتها وتم البدء في أولى الخطوات العملية على أرض الواقع وكان الهدف الأهم هو جعل الجميع صديق للبيئة وشريك رئيسي في تنميتها والحفاظ عليها ونشر ثقافة الوعي بين افراد المجتمع وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة وذات العلاقه ،واضاف العدواني ولكون أصدقاء البيئة جهة تطوعية وإمكاناتها محدودة فقد بدأنا أولا بفيضة ام الذيابة وقمنا بعدة حملات تنظيف للفيضة وعمل لوحات ارشادية وتعاونت معنا البلدية في وضع حاويات للنظافة ووعدتنا بإقامة دورات مياه ومسح الطريق المؤدي الى الفيضة بالمكشوط،

ولن يتوقف عملنا على هذه الفيضه فقط كذلك من الخطوات الاخرى التي قمنا بها رفع خطاب لمديرية الزراعة عن طريق مركز الأرطاوية بأسم الاهالي بطلب تحويل فياض( ام الذيابة-الخبرا-المجمع) الى متنزه عام وان شاء الله يتم الموافقة عليها.كما قام الفريق ايضا بزيارة لبعض الجهات المختصه وذات العلاقه بالبيئه

للاستفاده من خبراتهم والتعاون معهم بما يخدم البيئه حيث قام فريق أصدقاء البيئه بالارطاويه بزياره لمشتل الغاط للاستفاده من زراعتهم لأشجار الطلح والنباتات البريه الاخرى في منتزه الغاط البري المحمي

وأبدوا استعدادهم لتوفير شتلات لبعض الأشجار البرية المناسبة والمتأقلمة مع طبيعة البيئة ،ولكن هذه الخطوه يجب ان يسبقها توفير الحماية للأشجار ومن ثم سقايتها وهذا ما نأمله مستقبلا، ونهدف من كل هذا الى المحافظة على الغطاء النباتي من خلال بقاء الموجود واعادة المفقود.

وأشاد العدواني برغبة المواطنين الى المحافظة على البيئة ونلاحظ ازدياد ثقافة المواطن من وقت لآخر في تحسين البيئة والاهتمام بها ونأمل ان يكون الجميع صديقا للبيئة.

في حين وجه العدواني رسالة الى وزارة الزراعة بالاهتمام بالمنتزهات البرية والفياض وحمايتها واعادتها لما كانت عليه سابقا وزراعة شتلات السدر والطلح وغيرها من النباتات النافعة والمناسبة لكل بيئة.

وناشد العدواني اصحاب الإبل الابتعاد عن هذه المحميات وانها ليست مكان للرعي ونبه الى ان الجميع مسؤول عن حمايتها من الانقراض فهناك الكثير من الفياض في المنطقة تم القضاء عليها بشكل كامل من خلال الرعي الجائر فهل سنحافظ على المتبقي ام سيكون عرضة للفناء بأيدينا ؟

وقال العدواني في ختام حديثه”للمناطق” ان كل هذه المعوقات التي نواجهها لن تقف حائلا بيننا وبين الاهتمام بالبيئة والقيام بدورنا على أكمل وجه وسنجعل من المعوقات سلما نصعد من خلاله الى تحقيق اهدافنا والوصول إليها ، كما أشكر جميع أعضاء فريق أصدقاء البيئة على مايقومون به من جهود تطوعيه وعلى حماسهم وحرصهم وتفاعلهم وعلى راسهم رئيس الفريق الاستاذ نايف بن سلطان الدويش

كما نشكر كل من رئيس مركز الارطاوية الاستاذ/مسير سلطان الدويش ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية بالارطاوية الاستاذ خالد العبدالكريم ورئيس البلدية المهندس عبدالرحمن الصالح وفرع الزراعه بالمجمعة ومدير الزراعه بمحافظة الغاط الاستاذ سليمان الصعب على ما أبدوه من تعاون مع فريق أصدقاء البيئة.