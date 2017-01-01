 منيف الفداغي يؤكد … مواقف بطولية كبری وقف لها العالم بأسره لعهد سلمان الحزم والعزم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 3 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 1 يناير 2017 ميلاديا

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منيف الفداغي يؤكد … مواقف بطولية كبری وقف لها العالم بأسره لعهد سلمان الحزم والعزم

منيف الفداغي يؤكد … مواقف بطولية كبری وقف لها العالم بأسره لعهد سلمان الحزم والعزم
المناطق _حائل
أكد رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بحائل الاستاذ منيف الفداغي إن خلال العامين الماضيين في عهد الملك سلمان حفظه الله  شملنا عهد جديد زاخر بالتنمية، والطموح الكبير، ، والنظر إلى المستقبل برؤية واعدة تشكلت  في مواقف بطولية حكيمة، والتي اعطت  العالم بأسره تمكنه وقدرته يحفظه الله في المواقف والشدائد، مما جعل  لهذه البلاد مرتكزًا مهمًا يمثل ثقلا سياسيًا واقتصاديًّا على المستوى الإقليمي والعالمي، هذا الحضور التاريخي العالمي، شكل ملامحه حكمة رجل قائد فذ تجسد في قيمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله تعالى- إنه الملك الذي أيقن أبناء هذا الوطن، بل شعوب المنطقة والعالم عدالته، ودعوته للوحدة والتضامن، والوقوف في وجه كل من يهدد السلام والأمن …
 وتكمن الی قدرة وحكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ يحفظه الله ـ وبُعد نظره، واستشرافه المستقبل بعيون ملؤها الحزم والعمل ..
داعين الله عز وجل بان يحفظه ويكون سندا وعزا لنصرة الامة … وعونا لابناء الوطن ..في ظل قيادته الرشيدة .

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