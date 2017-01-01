 أمير منطقة تبوك يطلع المشاريع الجديدة للاستثمار بأمانة المنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 3 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 1 يناير 2017 ميلاديا

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أمير منطقة تبوك يطلع المشاريع الجديدة للاستثمار بأمانة المنطقة

أمير منطقة تبوك يطلع المشاريع الجديدة للاستثمار بأمانة المنطقة
المناطق _تبوك
اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم بمكتبه بالإمارة على مبادرة أمانة منطقة تبوك تحت عنوان ” انسنة وتنمية الاستثمارات في مدينة تبوك ” والتي تضمنت عدد من المشروعات السياحية والترفيهية والتراثية التي حددت مواقعها أمانة المنطقة بعد تهيئة هذه المواقع بالبنية التحتية بقيمة تجاوزت 150 مليون ريال  .
حيث شاهد سموه عرضاً لهذه المشروعات ومنها إنشاء المدينة السياحية الترفيهية غرب مدينة تبوك لتكون متنفس للسكان وعامل جذب سياحي واستثماري وتكون معلم ووجهة سياحية ، ويضم هذا المشروع الحديقة المركزية ومنتجع تبوك السياحي وحديقة تبوك التراثية ، ويضم كل عنصر من هذه العناصر عدد من المواقع السياحية ، فحديقة تبوك المركزية تتكون من جزئيين يفصل بينهما مجرى وادي ضبعان والجزء الأول منة منطقة العاب وحديقة وقاعة أفراح وملاعب ومضمار للسيارات ، والجزء الثاني يتكون من مول ومحلات تجارية وعبارات مشاه وأماكن للجلوس مع وجود عدة نوافير تخدم المشروع .
أما منتجع تبوك السياحي فهو منتزه مائي يضم أسواق تجارية وأجنحة فندقية ومطاعم وشاليهات سياحية ومنطقة العاب مائية وقاعة متعددة الأغراض وحديقة ترفيهية ، بالإضافة إلى مشروع إنشاء حديقة تبوك التراثية والتي تم تصميمها كقرية تراثية تحاكي التاريخ بطريقة ترفيهية ويضم هذا المشروع مجموعة من المطاعم ومنطقة العاب أطفال وحديقة طيور وحيوانات .
كما اطلع سموه أمير المنطقة على مشروع تطوير سكة حديد الحجاز والذي يقع خلف السوق الدولي ومكون من مجموعة استثمارية متعددة الاستخدام يتوسطها مباني خدمية من مساجد وممرات مشاه تخدم زوار الموقع ، بالإضافة إلى حديقة ترفيهية وساحات خارجية وأفنية مفتوحة .
وأكد سموه على أن هذه المواقع الاستثمارية التي حددتها الأمانة ستجعل هناك نقلة للاستثمار وأيضاً تكون عامل جذب سياحي في المنطقة ، منوهاً سموه بجهود الأمانة وتنفيذها لهذه المشروعات من خلال دعوة المستثمرين ورجال الأعمال سواء في المنطقة او من بقية مناطق المملكة ودول الخليج بعد اكتمال البنية التحتية للاستثمار في هذه المواقع .
من جهته أعرب أمين منطقة تبوك المهندس محمد حسني هاشم عن شكره وتقديريه لسمو أمير المنطقة على دعم ومتابعة سموه لهذه المشروعات الاستثمارية التي هيئتها الأمانة .
حضر عرض المشروعات الاستثمارية وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني

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