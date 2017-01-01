قنصلية المملكة: وفاة خمسة وإصابة 10 مواطنين في تفجير اسطنبول الإرهابي

أكدت القنصلية العامة للمملكة في اسطنبول بتركيا، وفاة 5 وإصابة قرابة الـ 10 أشخاص سعوديين، أثر العملية الإرهابية التي وقعت في ساعة متأخرة اليوم في اسطنبول، واستهدفت محتفلين برأس السنة الميلادية.

وقال الوزير المفوض في القنصلية العامة في إسطنبول والقائم في أعمال القنصلية عبدالله الرشيدان ، بأن فريق كامل من القنصلية باشر موقع الحادثة، ونتج عن الحادث حتى مساء اليوم الأحد وفاة 5 وإصابة قرابة الـ 10 أشخاص سعوديين، وأضاف بأنهم لا يزالون يتابعون حالة المصابين، ويتواصلون مع الأمن التركي لمتابعة الأعداد المصابة من السعوديين بشكل نهائي.

وأشار الرشيدان إلى أن جميع الهواتف في القنصلية تعمل على مدار الساعة، داعياً أي مواطن يتعرض لأي أذى لا قدر الله التواصل على الفور عبر الهواتف أو موقع القنصلية الإلكتروني، أو على حساب القنصلية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

يذكر أن وزير الداخلية التركي سليمان سويلو، أعلن اليوم الأحد أن الاعتداء الذي استهدف ملهى ليلياً في اسطنبول خلال الاحتفالات بعيد رأس السنة، أوقع 39 قتيلاً من بينهم 16 أجنبياً، وأن الشرطة لا تزال تبحث عن منفذه، مضيفاً أن الاعتداء أوقع أيضاً 69 جريحاً من بينهم 4 إصابتهم خطيرة، وأن أعمال البحث عن الإرهابي لا تزال مستمرة، متأملاً أن يتم القبض عليه سريعاً.