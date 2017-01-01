 وكيل إمارة تبوك : عهد خادم الحرمين الشريفين اتسم بمراحل تنموية كبيرة وأنجز العديد من المشروعات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 3 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 1 يناير 2017 ميلاديا

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وكيل إمارة تبوك : عهد خادم الحرمين الشريفين اتسم بمراحل تنموية كبيرة وأنجز العديد من المشروعات

وكيل إمارة تبوك : عهد خادم الحرمين الشريفين اتسم بمراحل تنموية كبيرة وأنجز العديد من المشروعات
المناطق _تبوك
عدَ وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبد الله الحقباني, ذكرى البيعة الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله – مقاليد الحكم, فرصة لتجديد البيعة والولاء لكل مواطن.
وقال في تصريح له بهذه المناسبة : إن الكلمات لتعجز عن تجسيد معاني الولاء والعرفان والحب لخادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله – على ما يقدم للمواطن والوطن وما تكنه الصدور وتحفظه القلوب لقائد غمر شعبه بالحب فبادلوه حباً وولاء.
وأضاف الحقباني : إن خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ حقق في شتى المجالات التي يصعب حصرها التطور والنماء ولعل من أهمها الرؤية الوطنية 2030م وما تضمنته من توجيهات ستضمن بمشيئة الله اقتصاداً متيناً للوطن وتضمن الرفاهية للمواطن السعودي مؤكداً أن العهد الميمون اتسم بمراحل تنموية كبيرة, وتم انجاز العديد من المشروعات كان لمنطقة تبوك النصيب الوافر منها وعنايته – حفظه الله – بكل ما يهم مواطنيها.
ورفع وكيل إمارة منطقة تبوك في ختام تصريحه التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده
الأمين وسمو ولي ولي العهد, وأن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والأمان وأن يبقى هذا الوطن شامخاً معطاءً.

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