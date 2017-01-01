مدير جامعة تبوك : خادم الحرمين الشريفين رسم المستقبل للوطن واستلهم أدوات الحاضر

رفع معالي مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالعزيز بن سعود العنزي, التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة ذكرى البيعة لتوليه مقاليد الحكم.

وقال في تصريح صحفي بهذه المناسبة: “لقد استطاع سلمان التاريخ وسلمان الحضارة وسلمان الحزم والعزم أن يطوع الزمن ليقتنص منه لحظات تقدم سريعة، وهو يرسم في أفق هذه البلاد صورًا مبهرة، ودروبا تسير بها نحو المستقبل، برؤى حاضرة تتجسد فيها ملامح شخصيته ـ حفظه الله ـ، فهو القائد الذي كانت عيناه تنظران إلى بلاده من جانبيها المهمين، أمنها واستقرارها من جهة، واستلهامها لأدوات الحاضر لتدخل في تجربة التقدم العالمي بخطى عميقة وواعية من جهة أخرى.

وأضاف الدكتور العنزي: إن تجديد البيعة لخادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ، يتجلى في دعاء الجميع للملك المفدى أن يمده بعونه ويعينه على ما أراد أن يحقق لشعبه، وما يقوم به لمواصلة مسيرة المؤسس ـ طيب الله ثراه ـ، ومسيرة إخوانه في ملحمة بناء هذا الوطن وترك أثره وآثاره شمسا ساطعة في جبين التاريخ والحاضر والمستقبل.

وأوضح أن خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ, استطاع أن يجعل المركب يسير متحديا كل الأمواج، وأن يرسو على ضفة الدفاع عن أرض بلاده وعن قضايا الأمتين العربية والإسلامية، ناصرًا للذين لحقت بهم رياح الفتن، مؤيدًا لنشر السلام في بلدان العالم كافة، لينعم شعوبها بالرخاء والاستقرار, فهو القائد العازم الحازم صاحب النظرة الثاقبة والوعي العميق بما تحتاجه نهضة البلاد في ظل هذه التحديات الكبيرة، التي أراد مواجهتها باعتماد رؤية المملكة، التي ستمكنها بمشيئة الله من تخطي هذه المرحلة بنجاح والتعامل مع المستجدات بروح جديدة وأساليب وأدوات تمكنها من تحقيق ما يطمح إليه أبناؤها في ظل رعايته واهتمامه.

وأكد معاليه أن قدرة المملكة على تولي زمام المبادرات السياسية والاقتصادية وتمكنها من قيادة التحالفات لتحقيق التوازن الإقليمي ومحاربة الإرهاب ونصرة المظلومين في كل مكان ، تعكس قوة وتفرد شخصيته وتشير إلى مدى وعيه بهذا الدور وأهميته وحرصه على أن تكون المملكة رقما فاعلا و مؤثرا في معادلة العمل السياسي العالمي، لا أن تأخذ دور المتفرج والمتفاعل فقط .

ودعا معالي مدير جامعة تبوك في ختام تصريحه, الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين, وأن يمد بعمره ويكلل مساعيه الجليلة والكبيرة بالنجاح وأن يحفظ بلادنا من كل كيد وفتنة.