وكيل إمارة تبوك المساعد : عهد خادم الحرمين حافل بالمنجزات محليًا وإقليميًا ودوليًا

أعرب وكيل إمارة منطقة تبوك المساعد للشؤون التنموية جميل بن عباس السحلي, عن سعادته واعتزازه بذكرى تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مقاليد الحكم.

وقال في تصريح صحفي بهذه المناسبة : تتزامن الذكرى الثانية لبيعة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله ,- مع ما تشهده المملكة من حراكا داخليا وإقليميا وعالميا, حيث تجلى لنا جميعا ما تحقق من إنجازات على جميع هذه المستويات, فعلى المستوى الداخلي تأتي توجيهاته – أيده الله – في دفع عجلة التنمية بما يتوافق مع الطموحات التي يصبو إليها المواطن والمتغيرات التي يشهدها العالم من خلال رؤية 2030م الثاقبة وبرنامج التحول الوطني الطموح، وعلى المستوى الإقليمي حققت القرارات الحازمة التي اتخذتها المملكة بقيادة الملك المفدى توازنا مع الأحداث, إلى جانب ما أسهمت به على المستوى الدولي من دور المملكة الإنساني، من خلال المجهودات الملموسة لمركز الملك سلمان للإغاثة.

وأضاف إن جهود المملكة في مكافحة الإرهاب أكدت الدورالفعال في هذا المجال, وتأكيده – حفظه الله – على مبدأ الشفافية انعكس بشكل إيجابي على مستوى الأداء والجودة, وأهمية دور المواطن بالإسهام في صناعة القرارات من خلال التأكيد على ضرورة مشاركة كل أبناء الوطن بآرائهم ومقترحاتهم من خلال مجلس الشورى ومجالس المناطق والمجالس المحلية والبلدية, إضافة إلى سياسة الباب المفتوح التي ينتهجها ولاة أمر هذه البلاد.

وفي ختام تصريحه سأل وكيل إمارة منطقة تبوك المساعد للشؤون التنموية, المولى عز وجل أن يحفظ مليكنا من كل شر ومكروه وأن يديم عليه موفور الصحة والعافية وأن يحفظ هذه البلاد الغالية بلاد الحرمين.