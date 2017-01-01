 مدير فرع وزارة العمل بتبوك : ذكرى البيعة تخليد لمشاعر الفخر والاعتزاز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 3 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 1 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء:حققنا في عهد خادم الحرمين العديد من الإنجازات.. ورؤية المملكة 2030 تُعزز مكانة الشركة عالميا ستبرزه خلال احتفالات مدينة أبها بلقب عاصمة السياحة العربية 2017 سلطان بن سلمان يشكر أسرة أعادت حصن تاريخه يتجاوز قرن من الزمان اتفاقية سعودية صينية لتفعيل أعمال التنقيب البري والبحري في موقع السّرين الأثري غرب المملكة تكريم المدارس المتميزة والقادة الكشفيين بتعليم عسير مدير فرع وزارة العمل بتبوك : ذكرى البيعة تخليد لمشاعر الفخر والاعتزاز محافظ الخرج :ذكرى البيعة قيادة حكيمة وو طن شامخ وكيل إمارة تبوك المساعد : عهد خادم الحرمين حافل بالمنجزات محليًا وإقليميًا ودوليًا مدير جامعة تبوك : خادم الحرمين الشريفين رسم المستقبل للوطن واستلهم أدوات الحاضر وكيل إمارة تبوك : عهد خادم الحرمين الشريفين اتسم بمراحل تنموية كبيرة وأنجز العديد من المشروعات “التجارة” تجهض ارتفاع الدخان بمراقبة تاريخ الإنتاج حصول 6 آلاف من “بدون الكويت” على الجنسية السعودية متحدث الداخلية: مختطفو محمد الجيراني لا ينتمون لداعش

مدير فرع وزارة العمل بتبوك : ذكرى البيعة تخليد لمشاعر الفخر والاعتزاز

مدير فرع وزارة العمل بتبوك : ذكرى البيعة تخليد لمشاعر الفخر والاعتزاز
المناطق _تبوك
رفع مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتبوك علي بن سالم العامر, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة ذكرى البيعة وتوليه مقاليد الحكم ، مجددًا العهد والولاء للقيادة – أيدهم الله -.
وقال في تصريح صحفي بهذه المناسبة : يحتفي الوطن هذه الأيام بمرور الذكرى الثانية على تولي خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ مقاليد الحكم في البلاد, وجديرٌ بنا ونحن نحتفل بهذه المناسبة أن نسجل بمداد من ذهب مشاعر الفخر والاعتزاز والامتنان لما قام به ـ أيده الله ـ خلال فترة وجيزة من إنجازات عظيمه سطرها المجد وسيخلدها التاريخ محلياً وعربياً وإسلامياً ودولياً.
وأضاف العامر: نسترجع في هذى الذكرى مسيرة التنمية والإصلاحات التي تميزت بالشمولية والتكامل وما حظي به قطاع العمل والتنمية الاجتماعية باهتمام كبير تجلى بدعم القوى العاملة الوطنية وتوفير فرص العمل المستدامة للمواطنين والمواطنات وحمايتهم اجتماعيًا, ورفع مستوى الجودة المقدمة لهم وتحقيق التطلعات والآمال, من خلال التدريب والتأهيل وتحسين بيئة العمل وتطويرها ودعم القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الشأن الاجتماعي, صدرت له عدة قرارات وأنظمة لدعم قطاع التنمية الاجتماعية ليكون ذراعًا تنمويًا مهما, وصدور نظام الحماية الأسرية ونظام الجمعيات والقطاع غير الربحي ( التطوعي ) لتصبح المؤسسات الأهلية والخيرية شريكا رئيسا في زيادة الناتج المحلي, مفيداً أن من قرارات خادم الحرمين الشريفين تؤكد تلمسه للمواطنين صرف معاش شهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي وتلمسه ـ حفظه الله ـ حاجات أبنائه المستحقين للرعاية الاجتماعية من الأيتام وذوي الإعاقة الحركية والعقلية من صرف إعانات شهرية أو خدمات إيوائية لهم.
وأبان أن من قرارات خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ الموافقة على إطلاق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني, حيث وضع ـ حفظه الله ـ نصب عينيه السعي نحو التنمية الشاملة وحث المواطنين والمواطنات على العمل معا لتحقيق الرؤية الطموحة وأن تكون رؤية خير وبركة لهذا الوطن الغالي, وتتجسد الرؤية في الحث على الانتقال من الرعوية إلى التنموية وتعمل بشكل مكثف من خلال إبرام الشراكات والمبادرات مع القطاع الأهلي والخيري والحكومي لدفع المواطنين بشكل عام ومستفيدين الوزارة بشكل خاص من الاحتياج إلى الإنتاج ومن الضمان إلى الأمان.
وأكد مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتبوك, أن خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ, استطاع أن ينقل المملكة من مرحلة إلى مرحلة تبوأت بها مكانة فريدة بين دول العالم وأصبحت المملكة بقيادته ـ حفظه الله ـ, ذات ثقل وأهمية وتأثير في جميع المجالات وعلى العالم أجمع.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>