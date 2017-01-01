 تكريم المدارس المتميزة والقادة الكشفيين بتعليم عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 3 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 1 يناير 2017 ميلاديا

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تكريم المدارس المتميزة والقادة الكشفيين بتعليم عسير

تكريم المدارس المتميزة والقادة الكشفيين بتعليم عسير
المناطق _عسير

أقامت الإدارة العامة للتعليم بعسير مؤخرا , ممثلة بإدارة النشاط الطلابي  الكشفي ،حفل تكريم للمدارس المتميزة بالنشاط الكشفي، والقادة الكشفيين المتفاعلين مع البرامج والأنشطة للعام 1437 هـ  , وذلك بمقر بيت الطالب بأبها ، بحضور المدير العام للتعليم بالمنطقة الأستاذ جلوي آل كركمان , والقيادات التعليمية بالإدارة ، و عدد من مشرفي النشاط وقادة المدارس .

وأشاد آل كركمان في  كلمته بهذه المناسبة ، بالجهود المميزة للكشافين بالمنطقة على المستوى المحلي والدولي وأعمال الحج، مؤكدا أن العمل التطوعي يأتي ضمن المهام التربوية ، داعيا إلى تبني مشروع العمل التطوعي بتعليم عسير .

تلا ذلك فلكلور شعبي بعنوان الحد الجنوبي  قدمة طلاب كشافة عسير , ثم قام راعي الحفل بتكريم شركاء النجاح بالعمل الكشفي والمدارس المتميزة والقادة الكشفيين ،حيث كرم مشرف بيت الطالب الأستاذ ناصر آل مداوي , وكذلك المفوضين الكشفيين الذين غادروا مفوضياتهم تقديرا لجهودهم ، إضافة إلى تكريم عدد من موظفي مركز التدريب الكشفي المساهمين في تطويره .

كما تم تكريم  المدارس الفائزة في منافسات التميز الكشفي الحاصلة على الوسام الذهبي على مستوى الثانويات وهي : ثانوية ذات الصواري , وثانوية الأبناء الأولى , وثانوية الدرعية , والأمير نايف , والملك خالد ,  وثانوية الإمام محمد بن سعود , وعلى مستوى المدارس المتوسطة تم تكريم : متوسطة التوحيد ,و متوسطة محمد الرشيد , ومتوسطة الخندق ,والمهاجرون , ومتوسطة الراقي،  فيما تم تكريم ابتدائية تحفيظ المناهل , ابتدائية أبها الأهلية , والمناهل الأهلية ,وابتدائية  بريدة بن الحصيب ,الابتدائية النموذجية , وابتدائية عثمان بن مظعون .

وكرمت كذلك المدارس الحاصلة على الوسام الفضي في المنافسات وهي : ثانوية أبو العتاهية , وثانوية اشبيلية , ومتوسطة عمير بن سعد , وابتدائية طلائع المستقبل , وابتدائية عرفات , وابتدائية مناهل الجامعة .

وحصلت متوسطة شفان , ومتوسطة وثانوية العرين , وابتدائية عمر بن الخطاب , على الوسام البرونزي .

وشمل التكريم كذلك القادة  الكشفيين الذين ساهموا في نجاح البرامج الكشفية , ووزعت شهادات الشكر والجوائز والدروع للفائزين والمكرمين .

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