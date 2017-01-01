ستبرزه خلال احتفالات مدينة أبها بلقب عاصمة السياحة العربية 2017 سلطان بن سلمان يشكر أسرة أعادت حصن تاريخه يتجاوز قرن من الزمان

قدم رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز شكره وتقديره لأسرة أسرة آل عوضة – من أهالي قرية الغال بمنطقة عسير – على إعادتها تأهيل وترميم حصنا تراثيا كان آيلا للسقوط ، في بادرة تدل على وعي المجتمع المحلي بأهمية الحفاظ على التراث وإبرازه في احتفالات أبها بمناسبة فوزها بلقب عاصمة السياحة العربية 2017 م ، وذلك بعد أن قامت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير بحث الأهالي على ذلك والاستعداد بتقديم الدعم الفني .

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجره سموه بأسرة آل عوضة ، مثمنا ذلك الوعي بالتراث الوطني ، ومتمنيا أن يكون حافزا لخطوات مماثلة .

بدوره ، قال علي آل عوضة إن الأسرة سعدت بكلمات الشكر من سمو الأمير سلطان أمير التراث ، وأنها كانت ذات أثر كبير في أنفسهم .

وأبان أن مشروع الترميم والتأهيل جاء بعدما ظهر شرخ على على امتداد الجهة الجنوبية للحصن ، وحتى لا يتدهور ولا يسقط ، مؤكدا أن المشروع تم بالمواد المحلية .

وعن تاريخ الحصن ، أجاب : ” يعود تاريخ إنشائه إلى ما يزيد عن قرن من الزمن ، مواكبا حياة الآباء والأجداد “

بدوره ، اعتبر مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة تواصل أكبر مسؤول في السياحة والتراث دليلا على توجه دوله واهتمام كبير بالتراث العمراني ، وإن إقرار نظام للتراث له أهميته ، مجددا شكره وتقديره لأسرة آل عوضة على هذه المبادره الرائعة ، داعيا جميع أهالي القرى التراثية بالمحافظة على تراثهم وتراث أجدادهم والذي له قيمة وأحد أهم روافد رؤية ٢٠٣٠ .