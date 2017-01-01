الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء:حققنا في عهد خادم الحرمين العديد من الإنجازات.. ورؤية المملكة 2030 تُعزز مكانة الشركة عالميا

رفع المهندس زياد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء باسمه ونيابةً عن منسوبي الشركة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ، والشعب السعودي، بمناسبة الذكرى الثانية للبيعة، مبيناً أن العامينالماضيين كانا شهوداً على ما أنتهجه ـــ أيّده الله ـــ من ثباتٍ في المواقف، وقوةٍ في التغلب على التحديات، وحزمٍ في مواجهة الإرهاب بكافة أطيافه وطوائفه في الداخل والخارج، وعزمٍ على الاستمرارِ في تنمية الوطن وبناء مستقبله على قواعد متينة راسخة الثبات، مشيراً إلى أن العالم،أتفق على ما يتمتع به المليك من حكمةرشيدة، ورؤية ثاقبة، وقدرته على قيادة المملكة باقتدار وسط الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعصف بالدول المحيطة بهذا الوطن، وكيف تمكّن – حفظه الله – من أن يجنّب وطنه وشعبه أهوال هذه الأزمات ويواجهها بجسارة وشجاعة بعيداً عن المُسكنات والحلول المؤقتة.

وبيّن الشيحة أن قطاع الكهرباء بصفة عامة والشركة السعودية للكهرباء بصفة خاصة حظيا برعاية واهتمام ودعم كبير من لدُن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-،وأن هذا الدعم الذي يوليه للشركة وأعمالها وخططها المستقبلية، يُجسّد مدى بعد النظر وثاقبة الرأي الذي يتصف بهما، وعمق التخطيط الذي ينتهجه لدعم مسيرة هذا الوطن الحافلة بالإنجازات، مبيناً أن رؤية المملكة 2030، تُمثل الجسر الذي ستعبر به الشركة إلى مصاف الشركات العالمية وستعمل من خلاله بإذن الله على تنفيذ العديد من المشاريع العملاقة التي من شأنها أن تعمل على جعل المملكة مركزاً إقليمياً وعالمياً لتبادل الطاقة الكهربائية ومصدراً لها، لتصبح مصدراً هاماً من مصادر الدخل القومي، وتفتح مجالات وظيفية عديدة لشباب هذا الوطن المعطاء.

وبيّن الشيحة أن الشركة وبفضل من الله وبدعم الحكومة الرشيدة أصبحت أكبر شركة في مجالها بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأصبح لديها قدرات توليد كهرباء تصل إلى 75000 ميجا وات تعادل ما تنتجه عدة دول بالمنطقة العربية، ولديها أيضاً واحدة من أكبر شبكة نقل بالمنطقة تصل أطوالها إلى 70.5 ألف كيلو متر دائري، وشبكة توزيع للكهرباء تصل أطوالها إلى أكثر من 586 ألف كيلو متر دائري، كما تُقدم الشركة الخدمة الكهربائية بموثوقية عالية ولله الحمد لأكثر من 8.6 مليون مشترك، حيث يدخل الخدمة سنوياً حوالي 500 ألف مشترك جديد، ونفتخر نحن في السعودية للكهرباء أن هذه المنظومة الكبيرة يديرها شباب سعودي مؤهل ومدرب بكفاءة عالية تفتخر بهم الشركة وتعمل على صقل قدراتهم ومهاراتهم من خلال العديد من البرامج التأهيلية والتدريبية داخل وخارج المملكة، ولقد ساهم أبناء الشركة المميزين في العديد من الإنجازات التي شهد لها الكثير من الخبراء المختصين حول العالم، وبفضل من الله تمكّنوا من تحسين كفاءة محطة توليد القريّة المُركّبة والتي تشرفنا بتفضل خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله – بافتتاحها مؤخراً، لتصل إلى 54.6%، وهي أعلى نسبة كفاءة تشغيلية في العالم.

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، أن الشركة ووفق برنامج التحول الاستراتيجي المتسارع الذي تنفذه منذ عامين، تشهد عمليات تطوير شامل، سيمكّنها، -بمشيئة الله – من أن تساهمفي دعم الاستقرار والنمو الاقتصادي واستدامة الموارد المالية للدولة، حيث تعمل على تنفيذ العديد من المشاريع الرأسمالية في مجال توليد ونقل وتوزيع الكهرباء إضاف إلى تنفيذ مبادرات خفض استخدام الوقود التقليدي المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية،وتحسين كفاءة الإستخدام لمحطاتها، وتعظيم إيراداتها المالية، والتحولإلى استخدام الشبكات الكهربائية الذكية، ودعم احتياجات المشتركين الإلكترونية، وكذلك العمل على الإستفادة من الموارد الطبيعية في توليد الطاقة الكهربائية، وزيادة التعاون مع شركائها داخل وخارج المملكة لتنفيذ مشاريع كبيرة في قطاع الكهرباء، حيث تهدف من جراء ذلك تلبية احتياجات المملكة من الطاقة الكهربائية،لمساندة ودعم القيادة الرشيدة لتحقيق نهضة اقتصادية وتنموية شاملة لهذا الوطن وأبناءه.