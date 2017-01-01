تحت شعار ( نحو جيل قدوة في الموهبة والإبداع ) مدير تعليم الليث يدشن انطلاقة تصفيات المسابقات التنافسية في الأنشطة الطلابية

دشن سعادة مدير التعليم بمحافظة الليث الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي صباح اليوم الأحد انطلاقة المرحلة الثالثة لتصفيات ( المسابقات التنافسية في الأنشطة الطلابية )تحت شعار ( نحو جيل قدوة في الإبداع والموهبة ) ، والتي يقيمها قسم النشاط الطلابي على مستوى القطاعات التعليمية بالإدارة و مكتبي التعليم بمحافظة أضم و ربوع العين ، خلال مجريات الأسبوع الجاري.

وكان حفل التدشين قد أقيم بمجمع الأنشطة الطلابية بالمحافظة ،بحضور المساعد للشؤون التعليمية (بنين) الدكتور زكي بن رزيق الحازمي ، و مدير النشاط الطلابي الأستاذ حسن بن محمد الثعلبي ، و رجل الأعمال الشيخ محمد بن صديق الزبيدي مالك مؤسسة بن صديق الراعي الرسمي للمسابقة ، و المستشار التعليمي الأستاذ عبدالرحمن بن حسين باعفيف ، و مدير مكتب التعليم بالليث الأستاذ عبيد بن مديني العسافي ، ومدير الاعلام التربوي الأستاذ محمد بن ختيم المالكي ، وعدد من المشرفين التربويين و قادة المدارس و مشرفي ورواد النشاط و الطلاب .

و قال ( البركاتي ) يأتي برنامج المسابقات التنافسية ضمن سلسلة من المبادرات و البرامج التي اعتمدتها إدارة التعليم تفعيلاً لمبادرة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ( كيف نكون قدوة ؟) ، مبيناً أن المسابقة تهدف إلى تخريج جيل من الطلاب المبدعين ليصبحوا قدوات مثالية لغيرهم من زملائهم في شتى أنواع المواهب و المعارف و العلوم ، من خلال تفعيل النشاط الصفي واللاصفي في المدارس ، مما يساعدهم على اكتشاف مواهبهم وقدراتهم ، و العمل على تنميتها و صقلها وفق خطة إجرائية مقننة ترتبط بالمنهج الدراسي تبدأ من داخل الصف الدراسي و من ثم على مستوى المدرسة ، ثم على مستوى القطاعات التعليمية و تختتم على مستوى إدارة التعليم لتكون الثمرة رعاية جيل مبدع و موهوب من الطلاب المتميزين و المبدعين ، وإعدادهم للمشاركات الثقافية و العلمية و الرياضية على مستوى المملكة .

وعبر ( البركاتي ) عن بالغ شكره وتقديره للمساعد للشؤون التعليمية الدكتور زكي بن رزيق الحازمي ، ولرئيس ومشرفي النشاط الطلابي ، و لكافة الجهات المشاركة والداعمة للمسابقة وعلى رأسهم رجل الأعمال الشيخ محمد بن صديق الزبيدي مالك مؤسسة بن صديق الراعي الرسمي للمسابقة .

من جهته قال رئيس قسم النشاط الطلابي الأستاذ حسن بن محمد الثعلبي يشارك في المسابقة أكثر من ١٦ ألف طالب من كافة المدارس داخل المحافظة ومراكزها ، ومن مكتبي التعليم في أضم و ربوع العين , بمختلف المراحل الدراسية الابتدائية (الصفوف الأولية والعليا ) و المرحلة المتوسطة و الثانوية ، حيث سوف يتنافسون في ( ٤٢) فعالية ، دينية و ثقافية و علمية و رياضية و كشفية و فنية و منهجية ، وقد وضعت لهم خطة محكمة لضمان مشاركة جميع الطلاب وجميع المدارس من خلال توزيع المشرفين على كل القطاعات التعليمية وسبق ذلك اجتماعات تحضيرية على مستوى المدارس والقطاعات وإدارة التعليم شملت جميع المشرفين وقادة المدارس والرواد .

و بين ( الثعلبي ) أن فعاليات المرحلة الأولى قد بدأت على مستوى الصف الدراسي ، فيما كانت المرحلة الثانية على مستوى المدرسة ، و وصل للمرحلة الثالثة الطلاب الفائزين على مستوى مدارسهم ، للمنافسة على الفوز في التصفيات التأهيلية على مستوى القطاعات التعليمية والبالغ عددها ( ١٦ ) قطاع ، مبيناً أنه تم اختيار المسابقات و الفعاليات بعناية كبيرة بما ينسجم مع خصائص واهتمامات كل مرحلة دراسية .

وأعرب ( الثعلبي ) عن بالغ شكره و تقديره لمدير التعليم و للمساعد للشؤون التعليمية (بنين ) و كافة رؤساء الأقسام التعليمية المساندة و كافة قادة المدارس و رواد النشاط المشاركين،نظير دعمهم وحرصهم على إنجاح فعاليات المسابقة.

من جانب آخر قال مشرف النشاط الطلابي الأستاذ عبدالرحمن بن محمد البركاتي ، أنه تم الاعداد و التجهيز لانطلاقة منافسات المرحلة الثالثة ، حيث تم تحديد اللجان المنظمة و اختيار المحكمين و تم عقد ورش عمل في كافة المدارس المستضيفة ، تم خلالها شرح ضوابط و آليات المسابقة و آلية التنفيذ ، وتذليل كافة الصعوبات وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لإنجاح المسابقة . وحث ( البركاتي) المدارس المستضيفة بضرورة التوثيق الكتابي و المصور لكافة الأنشطة و المسابقات المنفذة .

الجديد بالذكر أن مشروع ( المسابقات التنافسية) في الأنشطة الطلابية هو أحد المشاريع الرائدة والتي تميزت بها إدارة تعليم الليث على مستوى المملكة.