ندوة بعنوان ” المخدرات ضياع الحاضر وخسارة المستقبل” بجامعة نجران

نظمت عمادة شؤون الطلاب بجامعة نجران بالتعاون مع الصحة النفسية ومكافحة المخدرات بالمنطقة ندوة توعويه على مسرح كلية الهندسة بالجامعة بعنوان ” المخدرات ضياع الحاضر وخسارة المستقبل”، وذلك ضمن فعاليات المشروع الوطني للوقاية من المخدرات والمخصصة لتدريب وتثقيف الطلاب.

وأكد مدير العلاقات ومساعد مدير التوعية الوقائية وعلاج الإدمان بإدارة مكافحة المخدرات بنجران سعيد بن علي الوادعي، أن المملكة مستهدفة في أعز ثرواتها المتمثلة في عقيدتها وشبابها، مشيراً إلى أن هناك منظمات تحاول سلخ شباب وشابات الوطن عن المنهج القويم الذي سارت عليه هذه الدولة منذ تأسيسها.

وتابع الوادعي ” هذه المنظمات تحاول أن تحرف شبابنا عن الطريق الصحيح إما بالوقوع في مستنقع المخدرات أو اعتناق فكر التطرف، وكلا الآفتين تسعيان إلى استهداف هذا البلد وثرواته البشرية والمادية”، مشددا على ضرورة وقاية شبابنا وشاباتنا من هذه الأخطار بكافة الطرق.

وقدم الدكتور محمد عبدالبديع شحرور عرض مرئي عن تعريف المخدرات وأنواعها وأضرارها ، وطرق العلاج منها.

من جهته شكر عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور خالد بن محمد الوادعي جميع المشاركين الذين أسهموا في نجاح الندوة ، مؤكداً حرص جامعة نجران ممثلة في عمادة شؤون الطلاب في توعية طلابها من خلال إقامة الندوات والمحاضرات التي تنمي مهاراتهم العلمية ، وكذلك تنمي ثقافاتهم ، وتزيد من نسبة الوعي لديهم.