 مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك:خادم الحرمين الشريفين مسيرة من البناء والنماء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 3 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 1 يناير 2017 ميلاديا

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مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك:خادم الحرمين الشريفين مسيرة من البناء والنماء

مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك:خادم الحرمين الشريفين مسيرة من البناء والنماء
المناطق _تبوك
تحدث مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك العميد فاضل بن مسفر الشمراني في الذكرى الثانية للبيعة نجدد الولاء لملك الحزم والعزم ملك الحكمة والحنكة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود -حفظه الله
الذي اسر قلوب شعبٍ أثبتوا للعالم اجمع مدى صلابة ومتانة علاقة شعب بمليكه ووطنه وضربوا اروع الأمثلة والمعاني الجميلة التي توارثوها جيلاً بعد جيل في القيادة الحكيمة  بشعبه العظيم  وتلاحم وترابط الكثير من قيم الوفاء والمحبة لاتزيدها الأيام الا رسوخاً وقوة لتمضي بعدها مسيرة البناء والنماء في كل المجالات مهما كانت الظروف في السراء والضراء .
وبهذه المناسبة الغالية علينا جميعاً يشرفني ان ارفع  بأسمي ونيابةً عن جميع منسوبي مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك اسمى آيات التهاني والتبريك لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ولولي عهده الأمين ولولي ولي العهد – سائلين المولى عز وجل أن يمتعهم بموفور الصحة والعافية وأن يسدد على طريق الخير خطاهم وأن يحفظ هذا الوطن الغالي ويديم أمنه وامانه واستقراره.

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