نيابة عن أمير منطقة نجران الدكتور المجلاد يدشن الحملة الوطنية لمكافحة شلل الأطفال

نيابة عن صاحب السمو الامير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران دشن وكيل إمارة المنطقة الدكتور حمود بن سماح المجلاد في مكتبه بالإمارة الحملة الوطنية لمكافحة مرض شلل الاطفال بمنطقة نجران .

وقام المجلاد بتطعيم طفل وطفلة معلناً انطلاق الحملة في مدينة نجران ومحافظات المنطقة والمراكز والقرى والهجر .

وأوضح المساعد المالي والاداري لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة نجران صالح بن عوض الوادعي أن الحمله السنوية تقام على فترتين مدة كل فترة خمسة أيام يعطى كل طفل جرعتين من لقاح شلل الأطفال الفموي مشيراً إلى أن حملة هذا العام تستهدف 52391 طفل وطفلة بالمنطقة.

ونوه الوادعي إلى أن المديرية سخرت 558 من الكادر الصحي والإداري يسهمون في تنفيذ الحملة، وانه قد تم تزويد جميع الفرق باللقحات والتجهيزات والآليات اللازمة وزعت على 140 فرقة ميدانية متحركة بنظام منزل .

إضافـة إلى تجهيز 69 فرقة ثـابتة بالمراكزالصحية و4 فرق إشرافية لمتابعة تنفيذ الحملة.