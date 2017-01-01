الاتحاد: اجتهاد خاطئ قاد لتأخير سداد المبلغ المتبقي بقضية مانسو

أكد نادي الاتحاد عبر بيان رسمي اليوم أنه تلقى خطابا من الأمانة العامة في الاتحاد السعودي يفيد بضرورة دفع 9.279 تمثل عمولات واتعاب في قضية مانسو وذلك بخلاف المبلغ الأساسي الذي تم سداده مسبقا.

وأضاف الاتحاد في بيانه أن “الموظف المسؤول اجتهد اجتهاد خاطئ حيث توقع أن المبلغ يعود لما تم دفعه في وقت سابق، دون إبلاغ الإدارة بهذا القرار”.

وأشار الاتحاد إلى أن الأمانة العامة للاتحاد السعودي لم تتابع – بعد إرسال – الخطاب ما تم كإجراء تذكيري الأمر الذي نتج عنه تأخر في السداد.

وقال الاتحاد إنه توصل لاتفاق مع الممثل القانوني للاعب والذي بدوره خاطب الاتحاد الدولي (فيفا) لتعليق عقوبة خصم النقاط الثلاث، ولا تزال الإدارة تواصل اتصالاتها بهذا الخصوص.

كما شمل بيان الاتحاد على معلومات بشأن القرض الذي تحصل عليه النادي بقيمة 50 مليون ريال لسداد عدد من القضايا، وشدد الاتحاد على أنه تم صرف المبلغ بالكامل لسداد عدد من القضايا الخارجية للنادي وفقا للضوابط التي تم اعتمادها من الهيئة العامة للرياضة.

كما برأ بيان الاتحاد اللجنة الثلاثية التي تم تشكيلها للإشراف على القرض من كل الاتهامات التي وجهت لها في بعض وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، مبينا أنها قامت بدورها على الوجه المطلوب.