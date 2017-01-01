شرطة تبوك تضبط أكثر من ٩آلاف مخالف خلال ٣ أشهر

تمكنت ومنذ بداية هذا العام 1438هـ وخلال الثلاثة أشهر الماضية بالتعاون مع الجهات المختصة وبمشاركة كافة أفرع الأمن العام من ضبط (9435) مخالفاً لنظام الإقامة والعمل وذلك من خلال الحملات ونقاط الضبط الأمنية والبحث والتحري لرصد المخالفين والمتسللين في كافة المواقع وأماكن العمل التي شملت مدينة تبوك وكافة المحافظات والمراكز بالمنطقة والتعامل معهم وفق ما تقتضيه الأنظمة .وتنوعت جنسية المخالفين لتشمل أكثر من (27) جنسية قاموا بارتكاب المخالفات ، وقد جرى تطبيق التعليمات الخاصة بهم حسب نوعية المخالفة المرتكبة .

وثمن مدير شرطة منطقة تبوك اللواء / محمد التميمي التعاون المثمر والمميز مع كلاً من مكتب العمل وإدارة الجوازات بالمنطقة وتضافر جهود الجميع مما أدى إلى النتائج الايجابية التي تحققت لما فيه خدمة المصلحة العامة.