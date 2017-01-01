محافظ الخفجي نحن فخورن بما تم إنجازه في عهد خادم الحرمين الشريفين

بمناسبة ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين قال سعادة محافظ الخفجي الأستاذ محمد بن سلطان الهزاع اننا لسُعداء في هذا اليوم في الذكرى الثانية لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – ملكاً للملكة العربية السعودية ، مُعتزين بما حملته هذه الذكرى من إنجازات و نجاحات تحققت في مختلف المجالات محلياً و دولياً ، وما شهدته من قرارات حازمه ، ومواقف شجاعه رسمت منهجاً للمرحلة المقبله ، بما يكفل تحقيق التنمية الشامله للوطن و الرفاهية للمواطن في جميع المجالات.

واننا لفخورين متباهون بما تحقق من نجاحات مواكبه للمتغيرات التي شهدها العالم في جميع المجالات ، وما قام به حفظه الله من خطوات تحقق أمن الوطن و أستقراره ، بدءً من ” عاصفة الحزم ” وحتى نهاية جولته الخليجية قبل عدة ايام والتي عكست لكل عين تراقب تلك الزيارة ، مكانة المملكة العربية السعودية خليجياً وعالمياً ومظاهر الأحتفاء التي لقيها خادم الحرمين الشريفين خلال جولته إلا الدليل القاطع على محبة أشقائه قادة الخليج وتقديرهم الكبير له أيده الله ، كما لايفوتني أن أنوه من الفرحة التي غمرتنا خلال زيارته للمنطقة الشرقية والتي دشن ، حفظه الله خلالها العديد من المشاريع الحكومية الضخمه ، إضافة الى مركز الملك عبدالعزيز الثقافي الذي يُعد مصدر أشعاع ثقافي وحضاري ضخم لأهالي المنطقة خصوصاً ولمواطني المملكة عموماً ، ويواكب افتتاح هذا المركز أهتمام القيادة بالثقافه والتنوع المعرفي وترسيخ مكانة المملكة في المشهد الدولي ، والتي تُعد عناصر اساسية في رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، كما دشن حفظه الله عدداً من المشاريع التنموية و الصناعية الكبرى والتي ستُسهم بإذن الله في دفع عجلة التنمية قدماً وترسخ الخُطى لتحقيق اهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ .

ومن هنا نجدد الولاء و الوفاء أصاله عنا ونيابةً عن أهالي محافظة الخفجي الكرام للقيادة الحكيمة ، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – و سمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ” داعياً المولى ” عز وجل ان يحفظ قيادتنا ويُعيد علينا هذه الذكرى الغالية ويديم على وطننا الخير و الأمن والرخاء.