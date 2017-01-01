المجلس البلدي بمحافظة البرك يلتقي المواطنين الثلاثاء القادم

ضمن ما يوليه المجلس البلدي بمحافظة البرك من إهتمامات هدفها المواطن ، وما يتعلق بتطوير عمل المجلس ، فقد قرر الجلس البلدي بمحافظة البرك أن يعقد لقاء عاما مع المواطنين يوم الثلاثاء الموافق 5/ 4 / 1438 هـ ‘ في محافظة البرك التابعة لمنطقة عسير .

ويأتي هذا اللقاء كبداية لعدد من اللقاءات المتتالية لجميع المراكز التابعة للمحافظة ، وفق جدولة زمنية إعدت لذلك في جلسة المجلس رقم 12 و تاريخ 22/ 3 / 1438 هـ.

وقال رئيس المجلس البلدي بمحافظة البرك عبدالله إبراهيم الهلالي لـ” المناطق ” أن الهدف من هذا اللقاء التواصل مباشرة مع المواطنين ، وأخذ آرائهم ومقترحاتهم ، وذلك لتطوير أداء المجلس ورسم تصور شامل لكل ما يحتاجه المواطنين .