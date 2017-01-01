 المجلس البلدي بمحافظة البرك يلتقي المواطنين الثلاثاء القادم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 3 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 1 يناير 2017 ميلاديا

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المجلس البلدي بمحافظة البرك يلتقي المواطنين الثلاثاء القادم

المجلس البلدي بمحافظة البرك يلتقي المواطنين الثلاثاء القادم
المناطق ـ محمد ال طاوي
ضمن ما يوليه المجلس البلدي بمحافظة البرك من إهتمامات هدفها المواطن ، وما يتعلق بتطوير عمل المجلس ، فقد قرر الجلس البلدي بمحافظة البرك أن يعقد لقاء عاما مع المواطنين يوم الثلاثاء الموافق 5/ 4 / 1438  هـ  ‘ في محافظة البرك التابعة لمنطقة عسير .
 
ويأتي هذا اللقاء كبداية لعدد من اللقاءات المتتالية لجميع المراكز التابعة للمحافظة ، وفق جدولة زمنية إعدت لذلك في جلسة المجلس رقم 12 و تاريخ  22/ 3 / 1438 هـ.
وقال رئيس المجلس البلدي بمحافظة البرك عبدالله إبراهيم الهلالي لـ” المناطق ” أن الهدف من هذا اللقاء التواصل مباشرة مع المواطنين ، وأخذ آرائهم ومقترحاتهم ، وذلك لتطوير أداء المجلس ورسم تصور شامل لكل ما يحتاجه المواطنين .
وأوضح ” الهلالي ” أن الدعوة عامة لكافة المواطنين في محافظة البرك ، مؤكدا على ضرورة حضورهم من أجل الإستماع لأرائهم، مشيراً إلى أن الاجتماع سيكون في مقر المركز الحضاري التابع لبلدية محافظة البرك .

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